U stravičnoj nesreći u ponedjeljak u Trogiru, žena, strana državljanka ostala je na mjestu mrtva dok je njeno dvoje djece, koji su također bili s njom na jet-skiju, ozlijeđeno.

Do nesreće je došlo kada se jet-ski zabio u jedrilicu, a očevici kažu da je to bio strašan prizor.

Nesretnu ženu pokušali su reanimirati čak 40 minuta, no spasa više nije bilo. Njene kćeri prevezene su u splitsku bolnicu, a neslužbeno smo doznali da je starija kćer od petnaestak godina teže, dok je mlađa lakše ozlijeđena.

Jet-ski možda na prvu izgleda potpuno bezazleno, poput skutera na vodi kojim i najveći amater može bez problema manevrirati. Može ga se naći i za manje od 50.000 kn što ga čini dostupnim i široj populaciji.

No, grdosija je to koja može težiti i do 500 kilograma te juriti i do 60 milja na sat. Jači, sportski modeli mogu postići ubrzanje i do 100 km/h za samo 3,8 sekundi, a pri velikoj brzini, jet-ski doslovce i poleti, čime se kontrola nad njim još više gubi.

Mnogi precijene svoje mogućnosti

Oni koji sjednu na njega, u pravilu moraju biti osposobljeni za voditelja brodice B kategorije, a neki koji to i jesu, najčešće su to samo u teoriji. No, većina turista ni to nije, niti imaju iskustva u upravljanju jet-skija u pomorskom prometu.

- Turisti najčešće misle da je upravljanje jet-skijem jednostavno i bezazleno pa mnogi lako precijene svoje znanje i mogućnosti, što može biti vrlo opasno jer su jet-skijevi danas izuzetno jaki. Onima koji nemaju iskustva, može se vrlo lako dogoditi da, primjerice, slučajno okrenu gas i jet-ski poskoči nekoliko metara i lupi u neko drugo plovilo - kaže nam prometni stručnjak Goran Husinec pa dodaje kako se nesreće najčešće događaju prije nego što vozač izađe iz luke, gdje ima najviše brodica, ali i kupača.

Kada je špica sezone i kada su velike gužve, posebno je teško kontrolirati kome se jet-ski iznajmljuje.

- Iznajmljivači su ti koji bi trebali procijeniti da li je netko sposoban voziti jet-ski ili ne, provjeriti sve dozvole, no međutim kada je gužva, i kada je sezona, oni nemaju vremena izdvojiti nekih 10 minuta s nekim i objasniti mu kako se to vozi i na što treba paziti, koja su pravila i kako izbjeći sudar. Nerijetko se desi i da ljudi tvrde iznajmljivačima da znaju voziti, dok je istina puno drugačija - kaže nam Husinec pa dodaje.

- Ako iznajmljivač ima više jet-skijeva, jednostavno ih je teško sve 'držati na oku'. Iako većina jet-skijeva ima sigurnosni sustav kojim se može upravljati i s kopna, odnosno ugasiti ga i upaliti dok je u moru. Nikom nije u cilju da se dogodi nesreća, no ponekad se zbog neznanja i nepažnje jednostavno dogodi. Vrlo je bitno da je svatko, tko iznajmljuje jet-ski svjestan svojih ograničenja i ne ide dalje od toga, posebno ako se radi o početnicima. Svatko mora biti odgovoran za sebe - kaže.

Za jet-skijeve minimalna udaljenost od plutača za kupače mora biti 300 metara, od obale 200 metara, dok je od drugih plovila također 300 metara. Plovila na jedra ili ona koja vuku nešto iza sebe su u prednosti i mora ih se zaobići s njihovog stražnjeg dijela, također je i približavanje drugim jet-ski-jima strogo zabranjeno. Kada se vozač udaljava od mjesta gdje je krenuo, maksimalna dozvoljena brzina prvih 100 metara ne bi trebala biti više od 5km/h, isto i kada se vozač vraća natrag. Svatko tko sjeda na gliser obavezno mora nositi kacigu, pojas za spašavanje te sigurnosnu narukvicu.