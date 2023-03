Jeziva prijetnja iz Rusije: Samo pokušajte uhititi Putina! Odmah vam stižu nuklearni projektili!

Od početka ruske invazije na Ukrajinu prošla su 392 dana. Najavljivali su Rusi kako će Kijev pasti u roku nekoliko dana, maksimalno nekoliko tjedana, ali to se, kao što znate, nije dogodilo.

A početak rata u Ukrajini značio je i 'puštanje s lanca' raznih Putinovih propagandista, u prvom redu Margarite Simonjan, Olge Skabajeve i Vladimira Solovjova. Ovaj trojac u svojim emisijama u udarnom terminu na ruskoj televiziji zadnjih godinu i nešto dana ugošćuje razne 'stručnjake' i 'analitičare', pa onda zajedno prijete cijelom svijetu uništenjem.

Najavljivali su kako će Britaniju potopiti, države Baltika razoriti, Poljsku uništiti, Njemačku spaliti... Uglavnom cijeli format emisije da se svesti na prijetnje Zapadu i veličanju Rusije i Putina.

Pa ne treba čuditi što su nove prijetnje nuklearnim oružjem stigle nakon uhidbenog naloga koji je izdao Međunarodni kazneni sud (ICC) za Vladimirom Putinom.

Solovjov tako smatra kako bi svaku državu koja pokuša provesti taj nalog trebalo gađati nuklearnim oružjem.

"Taj ministar je idiot!"

- Općenito, bilo koja struktura ili država koja se uopće usudi, poput onog njemačkog smeća od ministra pravosuđa, reći da će pokušati provesti tu odluku... Samo da znaju, svaki pokušaj provedbe je objava rata! - zagrmio je Solovjov na snimci koju je na Twitteru podijelio novinar BBC-a Francis Scarr.

Odmah je nastavio:

- To zahtijeva momentalni nuklearni udar na tu državu! Odmah! Svaki pokušaj da se ide protiv volje ruskog naroda treba rezultirati udarom projektila. A taj idiot, ministar pravdosuđa, mora se upoznati s projektilima Sarmat! Svaki od tih degenerika koji smatraju legitimnim raditi to što rade treba odgovarati za to - poručio je Solovjov, vjerojatno i vlasnik rekorda za najveći broj prijetnji Zapadu nuklearnim oružjem. Tu titulu bi mu eventualno mogao uzet Dmitrij Medvedev.

Podsjetimo, njemački ministar pravosuđa Marc Buschmann rekao je kako će "Njemačka će biti obvezna uhititi ruskog predsjednika Putina ako uđe na njemački teritorij i predati ga ICC-ju" u razgovoru za Bild, što je Solovjova jako naljutilo...

