Jeziva snimka pluća oboljelog od korone: 'Ako i preživi, nikad neće moći samostalno disati'

Ti ljudi osjećaju ozbiljan nedostatak zraka, malaksalost i fizičku nemogućnost da naprave tri koraka. Vezani su za postelju, dišu kao da će umrijeti svakog trenutka, objašnjava liječnik

<p>Riječ je o 22-godišnjem mladiću. Ako preživi ovaj oblik, vjerojatno će ostati vezan za koncentrator kisika cijeli život, rekao nam je<strong> dr. Dejan Žujović</strong>, pulmolog iz Beograda. </p><p>On je na svom Facebook profilu objavio snimku koju mu je proslijedio kolega, a prikazuje pluća 22-godišnjeg mladića oboljelog od korone.</p><p>- Ovakva oštećenja tkiva su, nasreću, vrlo srijetka, a uvjetovana su imunološkim odgovorom pacijenta - kaže dr. Žujović, koji je prebolio korona virus. </p><p>- Ovo je potpuna destrukcija plućnog tkiva. Nije česta, ali ostavlja doživotne posljedice ako pacijent preživi - kaže. </p><p>- Ti ljudi osjećaju ozbiljan nedostatak zraka, malaksalost i fizičku nemogućnost da naprave tri koraka. Vezani su za postelju, dišu kao da će umrijeti svakog trenutka i nemaju previše godina - kaže te dodaje da oko 80 posto zaraženih ne zahtijeva nikakav tretman. </p><p>- To će biti asimptomatski bolesnici koji slučajno otkriju prisutnost IgM i IgG antitijela. Manji postotak bolesnika zahtijeva hospitalizaciju, a od 2 do 3 posto umrijet će od ove infekcije - smatra. </p><p>- Najbolja mjera prevencije je fizička udaljenost od 1 do 2 metra, uporaba maski kad udaljenost nije moguća i pranje ruku 20 sekundi. Zdravstveni sustav mora osigurati dovoljno PCR testova za sve sumnjive i koji moraju biti u dvotjednoj izolaciji. Bitna je kontrola kontakata, njihova izolacija i ispitivanje - pojasnio je srpski pulmolog.</p><p>Kaže da se cijepio protiv gripe upravo zato što je imao koronu i zato što je svakodnevno okružen pacijentima. Sumnja, kaže, da će se cjepivo protiv korona virusa pojaviti na tržištu već ove godine.</p>