JEZIVA SNIMKA 'Vozač hrvatske firme neartikulirano maše i trza se dok vozi! Nadrogiran je bio'

Video je snimila žena koja je bila vodič. U autobusu je bila s korejskom grupom turista i putovali su iz Budimpešte u Beč. Ona je snimila nadrogiranog vozača. Ma to je za zatvor, vidite li što on radi? Ovako kakvog ga vidite na videu, e upravo tako se i ponašao, prepričava nam pomalo šokirani čitatelj koji nam je proslijedio video snimku koja prikazuje vožnju iz Mađarske u Austriju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, vozač autobusa, pokazuje snimka, ponaša se u najmanju ruku čudno dok vozi.

Neobično gestikulira rukama i nogama, na momente se trese, lupa...

POGLEDAJTE VIDEO:

- Turisti su sletili u Budimpeštu, trebali su se voziti do Beča s tim vozačem. U startu im je kasnio oko sat, sat i pol vremena, valjda se u to vrijeme 'namirio'. Vodička ga je snimila pa video proslijedila svojoj agenciji. Nije zvala policiju jer nije znala kako bi čovjek reagirao, samo je molila Boga da dođu živi do hotela - prepričava čitatelj.

Dodaje da su od Budimpešte do Beča putovali oko 7 sata.

- Taj put se inače prijeđe za oko 3 sata. Dakle strašno - dodaje naš čitatelj.

Kaže da je vidno nadrogirani vozač stajao nekoliko puta tijekom vožnje.

- Vozio je 30 kilometara na sat, pa onda u drugom momentu 100 na sat. Imao je svakakve ispade. Nisu zvali policiju. Jučer se već policija interesirala u firmi, čak i korejsko veleposlanstvo. Bit će veselo - zaključuje naš čitatelj.

Navodno se radi o vozaču jedne prijevozničke tvrtke iz Dugog Sela.

Nazvali smo ih za komentar, no na jednom od službenih brojeva žena nam je rekla kako "nema komentara te ne zna tko je glavni i odgovorni".

Najčitaniji članci