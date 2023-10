Jeziva tragedija na A1, policija bjeguncu ne vjeruje. A cestari kažu: 'To nikad nismo vidjeli...'

U kišnoj noći, točno u 4 sata i 32 minute, lička policija jučer je primila poziv. Na A1 u smjeru Splita na 186. kilometru netko je poginuo u prometnoj nesreći. Gotovo 12 sati poslije toga očevid neviđene tragedije još je trajao, a dvojici poginulih još nisu znali identitet. Pretpostavlja se da su strani državljani i da je vlasnik motocikla zadarskih registracija državljanin Nepala rođen 1997. Vozač bijeloga kombija ogulinskih registracija u privatnom vlasništvu 26-godišnjakinje iz Saborskog pobjegao je s mjesta nesreće.

- Bila su ukupno tri kombija. Prvi koji je udario u motocikl i ubio dvoje, a ostala dva su vozila za njim. Odmah nakon prometne nesreće vozač prvog kombija uskočio je u drugi kombi te su svi zajedno pobjegli - govori nam svjedok nesreće.

U poslijepodnevnim satima je u policijsku postaju Gospić stigao muškarac (22) s odvjetnicima i rekao da je on vozač kobnog kombija. No zbog njegove kriminalne prošlosti policija je do zaključenja ovoga broja još propitivala njegovo priznanje.

- U prostorijama Policijske uprave ličko-senjske nalazi se na ispitivanju muškarac za kojega se smatra da je bio sudionik prometne nesreće i da je napustio mjesto nesreće - rekla je glasnogovornica Maja Brozičević.

Vozač bijeloga kombija, prema izjavama ljudi koji su bili na mjestu nesreće, udario je u motocikl čiji je motor obujma 125 cm2 te ga pritom vukao 300-tinjak metara, a potom se zaustavio u zaustavnom traku. Tijela dvojice nesretnika ostala su na cesti i neslužbeno se govori da nije samo kombi udario u preminule, nego da je bilo još naleta, a motocikl se zaglavio ispod kombija. Kako doznajemo, prizor koji je zatekao cestare i sve okupljene bio je šokantan. Kako su nam ispričali, ovakve prizore nikad nisu zabilježili.

- Djelatnici HAC-a odmah nakon dojave krenuli su na mjesto nesreće te s vatrogascima stigli prvi. U suradnji s policijom i državnim službama osigurali su mjesto nesreće te je promet preusmjeren na obilazne pravce - kratko su nam jučer rekli u HAC-u.

U međuvremenu se stvorila i kolona od tri kilometra u smjeru juga.

Ovo nije prva tragedija u blizini čvora Gospić. Još se pamti nesreća u kojoj je u autobusu poginulo 14 Slovaka jer je vozač zaspao. Nekoliko godina poslije toga poginulo je sedam čeških državljana. I za njihovu smrt kriv je vozač. Za jučerašnju tragediju još se malo pouzdanih detalja zna, osim da su prizori s mjesta nesreće strašni i da nedostaju dijelovi tijela stradalih.

Bijeg s mjesta nesreće bio je i 19. listopada na cesti između Gornjega Kuršanca i Kuršanca, gdje je poginuo 55-godišnji pješak, a vozač (26), koji je uzrokovao nesreću, pobjegao je s mjesta nesreće. No mladić se dan nakon nesreće s odvjetnikom prijavio u policiju.

Dan prije, 18. listopada, policija je pronašla 47-godišnjeg mještanina iz Prugova koji je Mercedesovim kombijem udario straga u Fiat Punto. S druge strane naišla je Dacia Duster kojom je upravljao 27-godišnji vozač. U Fiatu su bile dvije sestre, kojima nije bilo spasa. Obje su podlegle ozljedama do dolaska Hitne pomoći. Sestre su iz Prugova, starijoj je bilo 55, a mlađoj 36 godina. Vozač kombija izašao je iz vozila nakon nesreće, a kad je vidio što je učinio, pobjegao je u svoju kuću te se zaključao. Nije htio otvoriti, pa je policija morala probiti ulazna vrata kako bi ga uhitila.

U Slavonskom Brodu 16. listopada također je bila prometna nesreća, nasreću samo s materijalnom štetom, u kojoj je jedan od sudionika pobjegao. Policija ga je ubrzo ulovila te su ustanovili da je prometni recidivist, odnosno učestali ponavljač istovrsnih prometnih prekršaja, iako nema položen vozački ispit. Početkom mjeseca splitska policija uhitila je muškarca (70) koji je srušio dijete nedaleko od Osnovne škole "Don Lovre Katić" u Solinu te pobjegao s mjesta nesreće.

Sudski vještak za promet Goran Husinec kaže da ljudi koji bježe s mjesta nesreće to najčešće rade svjesno.

- Ljudi probaju pa ako prolazi, prolazi. To se zbiva kad su alkoholizirani, pa dobivaju na vremenu da se otrijezne. Uz to, mogu se susresti s odvjetnikom i tako kreiraju bolju obranu, nego da to kažu sami bez dogovora s odvjetnikom. Iako je bijeg s mjesta nesreće teško kazneno djelo, sud to najčešće ne kažnjava. Iz mojeg iskustva mogu reći da rijetko tko bježi zbog šoka. To su planirani bjegovi jer im to i prolazi - smatra Husinec.

Dodaje kako nesreće na autocestama ne bi trebale biti problematične jer su pokrivene videokamerama.

- Sve se snima. Ulazak i izlazak s autoceste. Teško netko može pobjeći, a da ga ne uhvati neka kamera, tako da policija ne bi trebala imati s tim problema. No nesreće na autocestama zbog brzine su i opasnije - tvrdi Husinec.