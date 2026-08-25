JEZIVO Ruski AI dron ubio tri Ukrajinca: 'Kao u Terminatoru, strojevi donose odluke'

Troje ukrajinskih civila ubijeno je u napadu ruskih bespilotnih letjelica koje je vodila umjetna inteligencija, što označava zloslutnu eskalaciju u robotskom dobu ratovanja.

Tetjana Bubinec (19) i još dvoje ljudi poginuli su prošlog mjeseca u eksploziji na benzinskoj crpki u gradu Zaporižju, nakon što ih je pogodio dron opremljen eksperimentalnim sustavom umjetne inteligencije koji bez ljudskog operatera odlučuje gdje će udariti, izvijestio je New York Times.

Dron, koji je izgledom podsjećao na model zrakoplova, bio je programiran da leti prema benzinskoj crpki, no čim se približio, sustav umjetne inteligencije samostalno je odabrao svoju metu, najvjerojatnije spremnike s propanom, na temelju svoje obuke za prepoznavanje takvih objekata, rekli su za list stručnjaci i vojni dužnosnici.

„Ovo je rizik za cijeli svijet“, izjavio je pukovnik Serhij Minajev, zapovjednik ukrajinske protuzračne obrane u Zaporižju.

„Za nekoliko ćemo godina živjeti u filmu 'Terminator'. Nije šala. Strojevi donose odluke o napadima.“ Krhotine prikupljene s benzinske crpke i drugih mjesta napada oko grada otkrile su da su dronovi radili na miniračunalima tvrtke Nvidia, koja su određivala gdje će se dron detonirati, rekli su dužnosnici i stručnjaci. Nvidia proizvodi većinu čipova koji pokreću najnaprednije sustave umjetne inteligencije u svijetu te je potvrdila da je modul pronađen u dronu bio miniračunalo Jetson Orin — jeftini sustav koji je pronađen i na drugom ruskom naoružanju, prema pisanju Timesa.

Iranska škola

Donekle slična tragedija dogodila se u osnovnoj školi u iranskom gradu Minab na početku rata kada su Amerikanci ubili preko 120 djevojčica.

Zgrada je godinama ranije bila u sastavu vojne baze Iranske revolucionarne garde (IRGC). Iako je još od 2015. godine bila potpuno odvojena zidom i prenamijenjena u civilnu školu, vojni sustavi za odabir meta sadržavali su stare karte i obavještajne podatke u kojima je objekt i dalje bio označen kao vojni cilj.

U slučaju Minaba, američka vojska koristila je napredne softvere poput Maven Smart Systema (koji integrira AI modele za analizu podataka) kako bi ubrzala i automatizirala izradu popisa meta.

Mehanizam procjene doveo je do propusta jer je sustav (uz odobrenje zapovjednika pod pritiskom brzog djelovanja) označio staru lokaciju kao legitimnu metu, a da operateri nisu uočili ili provjerili novije satelitske snimke koje prikazuju školsko igralište i civilne ulaze.