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U ZAPORIŽJI

JEZIVO Ruski AI dron ubio tri Ukrajinca: 'Kao u Terminatoru, strojevi donose odluke'

Piše Filip Sulimanec,
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JEZIVO Ruski AI dron ubio tri Ukrajinca: 'Kao u Terminatoru, strojevi donose odluke'
Foto: X/Screenshoot
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Za nekoliko ćemo godina živjeti u filmu 'Terminator'. Nije šala. Strojevi donose odluke o napadima, rekao je ukrajinski zapovjednik Serhij Minajev

Troje ukrajinskih civila ubijeno je u napadu ruskih bespilotnih letjelica koje je vodila umjetna inteligencija, što označava zloslutnu eskalaciju u robotskom dobu ratovanja.

Tetjana Bubinec (19) i još dvoje ljudi poginuli su prošlog mjeseca u eksploziji na benzinskoj crpki u gradu Zaporižju, nakon što ih je pogodio dron opremljen eksperimentalnim sustavom umjetne inteligencije koji bez ljudskog operatera odlučuje gdje će udariti, izvijestio je New York Times.

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Dron, koji je izgledom podsjećao na model zrakoplova, bio je programiran da leti prema benzinskoj crpki, no čim se približio, sustav umjetne inteligencije samostalno je odabrao svoju metu, najvjerojatnije spremnike s propanom, na temelju svoje obuke za prepoznavanje takvih objekata, rekli su za list stručnjaci i vojni dužnosnici.

„Ovo je rizik za cijeli svijet“, izjavio je pukovnik Serhij Minajev, zapovjednik ukrajinske protuzračne obrane u Zaporižju. 

„Za nekoliko ćemo godina živjeti u filmu 'Terminator'. Nije šala. Strojevi donose odluke o napadima.“  Krhotine prikupljene s benzinske crpke i drugih mjesta napada oko grada otkrile su da su dronovi radili na miniračunalima tvrtke Nvidia, koja su određivala gdje će se dron detonirati, rekli su dužnosnici i stručnjaci.  Nvidia proizvodi većinu čipova koji pokreću najnaprednije sustave umjetne inteligencije u svijetu te je potvrdila da je modul pronađen u dronu bio miniračunalo Jetson Orin — jeftini sustav koji je pronađen i na drugom ruskom naoružanju, prema pisanju Timesa.  

Iranska škola

Donekle slična tragedija dogodila se u osnovnoj školi u iranskom gradu Minab na početku rata kada su Amerikanci ubili preko 120 djevojčica.

Zgrada je godinama ranije bila u sastavu vojne baze Iranske revolucionarne garde (IRGC). Iako je još od 2015. godine bila potpuno odvojena zidom i prenamijenjena u civilnu školu, vojni sustavi za odabir meta sadržavali su stare karte i obavještajne podatke u kojima je objekt i dalje bio označen kao vojni cilj.

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U slučaju Minaba, američka vojska koristila je napredne softvere poput Maven Smart Systema (koji integrira AI modele za analizu podataka) kako bi ubrzala i automatizirala izradu popisa meta.

Mehanizam procjene doveo je do propusta jer je sustav (uz odobrenje zapovjednika pod pritiskom brzog djelovanja) označio staru lokaciju kao legitimnu metu, a da operateri nisu uočili ili provjerili novije satelitske snimke koje prikazuju školsko igralište i civilne ulaze.

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