Jezivo: U stanu ubijene žene u Koprivnici zid prepun oružja...

Policija sumnja da je Alojz (83) ubio bivšu suprugu Vjekoslavu (79) u stanu u Koprivnici. Susjedi su nam rekli da su se nedavno rastali. Zidovi njihove kuće puni su mačeva, sablji i sjekira

<p>Još traje kriminalističko istraživanje vezano uz ubojstvo. Žena je zadobila više ubodnih rana, kazala nam je, <strong>Dijana Žagar</strong>, glasnogovornica Pu koprivničko križevačke.</p><p>Radi se o ubojstvu 79-godišnje <strong>Vjekoslave Mazurek </strong>koju su susjedi u koprivničkoj Omladinskoj ulici gdje je živjela sa bivšim četiri godine starijim suprugom Alojzom, zvali i Slavica.</p><p>Alojz je priveden u policiju pod sumnjom da je nesretnoj bivšoj supruzi zadao više udaraca hladim oružjem. </p><p>Za sada nije poznato o kakvom se oružju radi.</p><p>Inače, susjedi su dosta škrti na riječima i izbjegavaju komentirati tragediju koja ih je sve zaprepastila.</p><h2>Susjeda: Rastavili su se, ali i dalje su živjeli skupa</h2><p>Gospođa koja živi u susjedstvu, nekoliko kuća dalje, nam je kazala da ih je površno poznavala, te da su se po povratku iz Njemačke zbog neslaganja rastavili, ali su i nadalje živjeli u istoj kući. </p><p>Mlada djevojka koja živi u istoj ulici je bila puno razgovorljivija te nam je rekla da je susjedu često znala sretati, dok je Alojza, doista rijetko viđala. U zadnje vrijeme je uglavnom prolazio ulicom u automobilu.</p><p>- Gospođa Slavica kako smo ju zvali bila je jako pristojna. Uvijek nasmijana i vesela i spremna na razgovor. Uglavnom sam ju viđala samu. Ponekad su išli i zajedno, ali je to bilo rijetko. Svakih nekoliko dana dolazila je policija jer su se često svađali. Svađa je ponekad bila toliko glasna da smo čuli i na ulicu kad smo prolazili. Nisam mogla povjerovati da će gospodina Alojz otići tako daleko i da će svojoj ženi oduzeti život. To nas je sve zaprepastilo. Uvijek je hodala uredno i prikladno obučena. Vidjela sam na nekim fotografijama da su u stanu imali po zidovima dosta oružja. Od sjekira do noževa, pa vjerujem da je nešto iz tog arsenala upotrijebljeno - kazala nam je 19-godišnja djevojka koju smo zatekli u ulici.</p><p><strong>Fotografije oružja u kući ubijene objavila je <a href="https://epodravina.hr/jezivo-bracni-par-je-na-zidu-imao-kolekciju-sjekira-nozeva-i-sablji-je-li-slavica-time-ubijena/" target="_blank">epodravina.hr.</a></strong></p><h2>Na zidovima - oružje</h2><p>Slučaj vodi varaždinsko Županijsko odvjetništvo te je određena obdukcija nesretne žene.</p><p>Prije braka s ubojicom, koji je kako smo doznali imao tri moždana udara bila je u bračnoj zajednici iz koje ima dijete, ali navodno nisu u kontaktu. </p>