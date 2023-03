Jo Nesbø: 'Da sutra umrem, ne bi bila neka strašna katastrofa'

Prije nego što je postao autor svjetskih bestselera, Jo Nesbø (1960.) prošao je nekoliko uspješnih karijera: do teške ozljede igrao je nogomet za norveški prvoligaški klub Molde FK, diplomirao ekonomiju i bio broker na burzi te se proslavio kao autor i frontmen pop rock benda Di Derre. Kad mu je izdavač ponudio da napiše knjigu o turneji s bendom, Nesbø je umjesto toga smislio zaplet za svoj prvi krimić o Harryju Holeu, "Šišmiš" (1997.). Četvrt stoljeća, čitav niz romana i 55 milijuna prodanih primjeraka knjiga kasnije, u najnovijem romanu iz serijala o Harryju Holeu njegov se "nemogući (anti)junak kojega je nemoguće ne voljeti" suočava s neprijateljem kakvoga još nije sreo. Posrnulog Harryja šefovi u Norveškoj ne žele ponovno angažirati, no zato ga u ulozi privatnog istražitelja angažira poznati bogataš iz Osla osumnjičen da je on ubojica. Hole okuplja prilično osebujan tim: prijatelja iz djetinjstva sklonog dilanju kokaina, korumpiranog policajca te psihologa koji umire od raka. Ima točno deset dana. Sat otkucava, a nad Oslom je najavljen krvavi mjesec.