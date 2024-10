Joe Biden tvrdi: Donalda Trumpa treba 'politički' zatvoriti

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u utorak da je republikanac Donald Trump prijetnja demokraciji i da ga treba "politički" zatvoriti, dok je uvjeravao demokrate u predizbornom uredu u New Hampshireu u pobjedu na izborima 5. studenoga. "Moramo ga zatvoriti", rekao je Biden uz pljesak u uredu demokratske kampanje u Concordu u New Hampshireu. "Politički ga zatvoriti. Isključiti ga. To je ono što moramo učiniti", rekao je.

Trump, republikanski kandidat i bivši predsjednik, želi zanemariti zaštitne mjere američkog ustava, rekao je Biden. "Naša demokracija je u pitanju" ako Trump pobijedi demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris, rekao je.

Trump je, kada se kandidirao za predsjednika 2016., više puta bio na skupovima na kojima su gomile skandirale "zatvorite je", misleći na tadašnju kandidatkinju demokrata Hillary Clinton. Nije ih odvraćao od tog skandiranja.

Ove godine, tijekom skupova potpore Harris, njezini pobornici ponekad skandiraju "zatvorite ga", misleći na Trumpa koji je osuđen za krivotvorenje dokumenata kako bi se prikrila isplata za ušutkavanje porno zvijezde Stormy Daniels uoči izbora 2016. godine. Također se suočava s optužbama da je nezakonito pokušao poništiti svoj izborni poraz 2020.

Ali Harris prekida takve povike i kaže da će se ministarstvo pravosuđa pozabaviti tim pitanjem dok će ona nastojati pobijediti bivšeg predsjednika na izborima.