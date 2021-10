Prema sporazumu o brexitu, europski ribari mogu nastaviti loviti u britanskim vodama ako mogu dokazati da su to činili i ranije. No za to im je potrebna dozvola Londona

Britanski premijer Boris Johnson u subotu se u Rimu požalio predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen na "potpuno neopravdane francuske prijetnje" zbog licenci za ribarenje i najavio je moguću tužbu protiv Pariza. Novi rast napetosti dogodio se uoči planiranog sastanka Johnsona i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u nedjelju na marginama samita G20 u Rimu i dan nakon što je London pozvao na razgovor francusku veleposlanicu Catherine Collonu. Britanija i Francuska spore se o ribarstvu u britanskim teritorijalnim vodama nakon brexita. Prema sporazumu o brexitu koji je stupio na snagu 1. siječnja, pristup država EU-a britanskim vodama reguliran je kroz izdavanje dozvola za ribarenje. Europski ribari mogu nastaviti loviti u britanskim vodama ako mogu dokazati da su to činili i ranije. No za to im je potrebna dozvola Londona, pri čemu je nastao spor dviju država. Pariz je zaprijetio Londonu strožim zdravstvenim i sigurnosnim provjerama kamiona koji stižu s britanskog teritorija, te zabranom iskrcavanja ulova britanskih ribara u francuskim lukama od utorka ako Britanci do tada ne izdaju više dozvola za francuske ribare. Tijekom sastanka s predsjednicom EK u subotu Johnson je izrazio zabrinutost "retorikom francuske vlade" o toj zapaljivoj temi između Londona i Pariza. "Francuske prijetnje potpuno su neopravdane i nisu u skladu s trgovinskim sporazumom Britanija i EU-a, a niti s međunarodnim zakonima", rekao je Johnson po priopćenju iz njegova ureda. Britanski ministar za brexit David Frost u petak je kazao da vlada "aktivno razmatra" pokretanje sudskog procesa protiv Francuske po sporazum o brexitu. "Ako netko od naših partnera odluči prekršiti sporazum, onda ćemo nastaviti s tim", dodao je Johnson u subotu. Jedan od razloga za to nalazi se u riječima francuskog premijera Jeana Catexa, čije je privatno pismo Ursuli von der Leyen procurilo u medije. On je zatražio da Bruxelles u ovom sporu "pokaže da je veća šteta izaći iz EU-a nego u njemu ostati". Britanija je objavila da je dosad izdala 1673 dozvola za ribarenje u 12 nautičkih milja od svoje obale, a njih 763 je otišlo francuskim plovilima, objavio je Reuters. Glasnogovornik francuske vlade rekao je kako je Francuska dobila upola manji broj dozvola nego je očekivala. Von der Leyen je, pak, u subotu kratko na Twitteru objavila da Komisija "intenzivno traga za rješenjima".