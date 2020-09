Jokić: Djeca ne bi trebala slušati vjeronauk, ako ga nisu izabrala

Jokić kaže kako prisiljavanje djece da budu na vjeronauku nije dobro ni za djecu ni za predmet

<p>Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja danas je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a542722/Boris-Jokic-online-skola-izborni-predmeti.html" target="_blank">N1 </a>komentirao početak školske godine usred pandemije korona virusa. Kazao je pritom kako sustav treba biti spreman kako bi se, ako se za to ukaže potreba, moglo prebaciti na hibridni ili sustav online nastave. Osvrnuo se i na situaciju u kojoj se učenici prisiljavaju da slušaju izbornu nastavu koju nisu upisali.</p><p>Jokić je istaknuo kako nije dobro djeci koja nisu izabrala određeni izborni predmet nametnuti odluku da ne smiju napuštati razred tijekom nastave iz tog predmeta, odnosno prisiljavati ih da budu na nastavi. Posebice je tu problem vjeronauk, na čiji način izvođenja nastave se već dio roditelja upozorio.</p><h2>Apel ministarstvu zbog vjeronauka</h2><p>- Kad govorimo o katoličkom vjeronauku, to nije dobro ni za učenike koji nisu izabrali taj predmet, ali nije dobro ni za sam predmet, jer oni ne žele da ih se pretvori u nekoga tko djecu sili da uče njihov predmet. Moj je apel obrazovnim vlastima da hitno riješe tu situaciju, da djeca ne moraju prisilno slušati izborne predmete drugih dok traje nastava - rekao je Jokić.</p><p>Jokić smatra da se način izvođenja nastave odrazio na kvalitetu prošle školske godine koja je bila znatno lošija, te da će novonastala situacija utjecati i na kvalitetu nastave u tekućoj.</p><p>- Ako pogledamo prošlu godinu, kad smo se svi morali adaptirati, u prošloj godini došlo je do značajnih deficita u ishodima učenja. Sigurno možemo reći da je došlo do smanjenja usvojenih znanja i vještina učenika, a povećanja uspjeha. To za ovu zemlju, za generacije učenika stvara određeni problem - kazao je Jokić.</p><h2>Znanje i ocjene</h2><p>Jokić kaže da su na ranije godine ocjene učenika izrazito povećane, a usvojeno znanje znatno manje.</p><p>- Ta je situacija potencijalno dugoročno vrlo opasna za Hrvatsku, da s manje truda postižete više. Imamo problem, prvo je objektivnost ocjenjivanja, drugo je kvaliteta ocjenjivanja koja je ostala u šezdesetim godinama, a treće neadekvatna kombinacija vanjskoj i unutarnjeg vrednovanja. Sve to će doći na vidjelo kao posljedica Covida - rekao je.</p><p>Dodao je da je od prvog razreda osnovne škole do zadnjeg razreda srednje škole došlo do značajnog povećanja uspjeha, a da je u nekim dijelovima Zagreba to dvostruko veće nego u nekim drugim županijama.</p><p>- Radi se o tektonskim pomacima, a ministarstvo bi trebalo pratiti situaciju, jer ona može eskalirati u dva slučaja, upis u srednju školu i upis na fakultet - rekao je Jokić.</p>