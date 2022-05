Jonjić o koroni: Mislim da će se dogoditi prodor neke varijante

Virus majmunskih boginja je vrlo sličan virusu koji je harao svijetom ne tako davno i izazivao velike boginje, virus variole, i srećom on je eradiciran, uklonjen i ostao je samo u nekim laboratorijima pod kontrolom Svjetske zdravstvene organizacije. Ovaj virus je vrlo sličan, ali s velikom razlikom što je variola bila specifična za ljude i nije se širila na životinje, za razliku od majmunskih boginja koji nije specifičan za vrstu, rekao je virusni imunolog Stipan Jonjić u razgovoru za N1.

Kaže da su puno manje zarazne i da je virus manje opasan, ali ne i bezazlen. Ističe da se širi kontaktom i respiratorno te da virus ulazi kroz oštećenja tkiva, odnosno kože ili preko dišnog sustava i replicira se tamo gdje uđe te nastaje sekundarna diseminacija, širenje krvlju do kože, i onda dolazi do razvoja osipa koji prolazi razne faze. U cijelom tom periodu bolest je zarazna, napominje.

Na vjeruje da imaju potencijal globalnog širenja.

- Vjerojatno će imati prodore u obliku manjih klastera, doduše, budimo oprezni jer ne znamo točno koliko je podložan mutacijama, puno manje nego RNA virusi, sve što se događa puno je predvidljivije i uz oprez se ipak ne trebamo bojati globalnog velikog problema, kao što je to bio slučaj s covidom - kaže.

Kad je u pitanju covid, Jonjić je rekao da ne razumije što se događa u Kini, gdje se zbog nekoliko stotina slučajeva potpuno zatvaraju gradovi poput Šangaja ili Pekinga.

- Nešto je čudno, nešto je teško objašnjivo. Brojevi koje Kina prikazuje nisu razlog za takve mjere, oni su moćni, mogu organizirati testiranje cijelog Pekinga u tjedan dana, i to triput. To ne znači da mi ne trebamo ništa raditi i mi zapravo ne možemo predviđati. Rado bih predviđao, ali je predviđanje kad je u pitanju covid nezahvalno jer su sva ranija bila pogrešna - kaže.

Situacija je puno bolja nego lani, više je ljudi procijepljeno i preboljelo virus i steklo neku imunosti, no to ne jamči spokojnost, napominje i dodaje da je sreća što cijepljenje i preboljenje štite od težih oblika bolesti.

- Omikron dominira, on će dominirati sve dok se ne pojavi varijanta koja će ga potisnuti i hoće li se takva varijanta pojaviti, to zapravo nitko ne zna, treba vidjeti što će napraviti omikron koji se brzo širi i kod onih koji su cijepljeni i preboljeli i treba vidjeti kako će on utjecati na stečenu ili preboljenu imunost i hoće li je poboljšati. Ključno je da smo naučili nešto u ove dvije godine. Mislim da će se dogoditi prodor neke varijante, a u tom slučaju smo ili na početku i važno je da mi predviđamo, pratimo i reagiramo. Mislim da će se nešto dogoditi najesen, ali hoće li se dogoditi prodor neke jače varijante virusa, ja to ne mogu predvidjeti - rekao je.

