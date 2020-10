'Jonu je liječnik pregledao i operirat će ga za tjedan dana'

Dajana Kiš je s 12 dana starim sinom smještena u referentni centar za bolesti srca za cijelu Europu u austrijskom Linzu. Jona je rođen sa srčanom manom, a za operaciju su u dva dana skupili 1,2 milijuna kuna

<p>Mirna sam. Liječnik me umirio. Pregledao je Jonu i rekao da će ga operirati. Termin nam je sljedeći petak. Ako se stanje pogorša, operirat će ga i ranije, umorno nam je sinoć rekla <strong>Dajana Kiš. </strong></p><p>Sa 12 dana starim sinom smještena je u referentni centar za bolesti srca za cijelu Europu austrijskom Linzu, kamo su u petak rano poslijepodne stigli privatnim sanitetom Hitne pomoći.</p><p>- Jona je izdržao put, no iako smo radili česte pauze, jako se umorio. Bit će dobro, evo lijepo i mirno spava - rekla nam je Dajana. Još je jednom zahvalila svima koji su pridonijeli da se u svega dva dana skupi 1,2 milijuna kuna, iako im je trebalo 60.000 eura, koliko košta Jonina operacija srca. Višak novca će, najavii su, uplatiti za operaciju nekom drugom djetetu.</p><p>Kao što smo pisali, Jona je rođen hitnim carskim rezom 18.listopada 2020. godine. Odmah nakon rođenja dijagnosticiran mu je zajednički arterijski trunkus 2/3, što znači da mu samo jedna arterija izlazi iz srca i grana se na koronarne, kronično povećanje tlaka u plućima može dovesti do zatajenja srca u prvih mjesec dana. </p><p> - Nakon svega što smo prošli, ne možemo čekati. Jednom smo vjerovali sustavu i čekali. I ostali smo bez našeg prvog djeteta. Ja ne mogu i ovaj puta, dok imam šanse nešto napraviti, to ne iskoristiti i spasiti dijete. Ta se operacija izvodi u Hrvatskoj, ali upravo zbog gubitaka koje smo osjetili suprug i ja, čekati ne mogu. Jednostavno ne mogu i ne želim i ovaj puta izgubiti dijete - rekla nam je Dajana i sa suprugom zahvalila za svaku uplatu, dijeljenje i molitvu.<br/> </p>