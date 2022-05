Još danas oblačno s kišom pa se vraćamo u paklene vrućine

U unutrašnjosti će tijekom nedjelje biti oblačno, mjestimice s kišom. Na Jadranu promjenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i srednjem Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom od 14 do 18, a na Jadranu od 20 do 26 °C.

Promjenljivo do pretežno oblačno bit će i u ponedjeljak, a u unutrašnjosti ponegdje malo kiše, uglavnom u gorju. Na Jadranu lokalni pljuskovi s grmljavinom, najizraženiji u Dalmaciji, osobito u njezinoj unutrašnjosti. Vjetar će biti većinom slab.

Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura će slabiti, a drugdje slabo do umjereno jugo. Sutra će biti još malo toplije, s temperaturama do 22 na kopnu, a na Jadranu od 24 do 28 Celzija.

No, kako će tjedan odmicati, rast će i temperature. U Zagrebu se tako trenutno može očekivati 33 u petak i 34 Celzija u subotu, a u nedjelju 32. Neće biti potpuno sunčano, a slično vrijeme predviđa se i na istoku zemlje. U Osijeku bi također u subotu moglo biti 34 s povremenom naoblakom.

Na jugu će biti puno više sunca, s jutarnjim temperaturama iznad 20, a dnevnim od srijede već blizu 30, dok će za vikend biti 33 u Splitu, a slično se očekuje i u Dubrovniku. Na sjeveru će se nešto 'lakše disati'. U Puli tako cijeli tjedan ne bi termometar trebao prebaciti više od 30 Celzija.

