Još deset Poljaka vraća se kući: 'Nismo još dovršili identifikaciju svih poginulih, to traje dugo'

Planiramo vjerojatno ovaj tjedan, možda čak u srijedu, u Poljsku prevesti one koji mogu biti prevezeni. To bi mogla biti grupa od 10 ljudi, rekao je zamjenik poljskog ministra zdravstva Waldemar Kraska, a prenosi poljska agencija PAP.

On je kazao kako su poljske vlasti u stalnom kontaktu s bolnicama u kojima se nalazi tridesetak ozlijeđenih Poljaka, prenosi agencija PAP. Poljska je u kontaktu i s obiteljima žrtava koje su stigle u Hrvatsku.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pružili smo im smještaj i psihološku pomoć jer je to veoma važno za njih u ovom trenutku. Jučer je i tužitelj prvi put pregledao autobus, a prtljaga i dokumenti već su predani onima u hrvatskim bolnicama.

Kraska je rekao kako još uvijek nije završena identifikacija poginulih - devetero je već identificirano, a troje nije.

- To traje dugo, no moramo biti 100 posto sigurno da su to ti ljudi - naglasio je Kaska.

Zamjenik ministra rekao da je „medicinska skrb u Hrvatskoj na visokoj razini, što su naglasili i oni koji su hospitalizirani“.

U subotnjoj prometnoj nesreći 12 je osoba izgubilo život, a 32 su ozlijeđene. Autobus je putnike vozio na hodočašće u Međugorje.

Četvero Poljaka se vratilo kući u noći na nedjelju, a još četvero je već napustilo bolnice u nedjelju popodne, piše PAP.

Najčitaniji članci