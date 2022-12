Još jedan Božić bez doma: 'Već je prošlo 1000 dana od potresa, strah me koliko će sve trajati'

Još prije godinu dana predao sam niz dokumenata i potvrda u različite ustanove - od ministarstva, Fonda za obnovu, Gradskog ureda za obnovu... Više ni sam ne znam gdje sam sve bio. I od tada do danas čekam da se nešto napokon pokrene, no od nadležnih institucija ni traga ni glasa. Tek ponekad nazovu da mi kažu kako mi fali još jedan dokument. Iskreno, lud sam već od svega toga. Prošlo je već 1000 dana od potresa i strah me koliko će to sve trajati, hoće li zaista morati proći još toliko vremena. No najviše me brine moja majka, koja živi u kontejneru. Hoće li ona uopće dočekati da ponovno kroči u svoju kuću, govori nam Boris Budak (63) iz zagrebačkog Markuševca.

Poniženo i obeshrabreno, baš poput Borisa, osjećaju se i mnogi njegovi sugrađani, stanovnici Čučerja i drugih naselja nedaleko od epicentra snažnog potresa koji je u ožujku 2020. pogodio Zagreb i okolicu te za sobom ostavio stotine ljudi bez krova nad glavom.

