Još jedan gej par, ovaj put ženski, slavi dobiveno hrvatsko državljanstvo, to je drugi dosad

Nakon što je u rujnu Ivan Zidarević, Srbin i aktivist prvi dobio hrvatsko državljanstvo temeljem životnog partnerstva s Hrvatom, našom je državljankom, doznajemo, postala i žena iz BiH, registrirana s Hrvaticom

<p>- Presretne smo! Obavijest o dobivenom državljanstvu nam je stigla ovih dana, slavimo jer će odsad administrativno stvari ipak biti lakše, jednostavnije, i zato što nam je ovo državljanstvo bila velika želja, rekla nam je gospođa iz Primorsko-goranske županije, čija je životna partnerica, državljanka BiH, dobila hrvatsko državljanstvo temeljem životnog partnerstva. </p><p>Svoju su ljubav ozakonile čim je to bilo moguće, 2014. godine, nedugo nakon što su to učinili i Zidarević i njegov partner, muškarac iz Hrvatske.</p><p>- Moja je životna partnerica sad već više od pet godina neprekidno u Hrvatskoj, ovdje je zaposlena, imamo lijep život, stekla je sve uvjete za državljanstvo, i evo ga sad i dobila. Proceduralno je sve teklo u redu, štoviše odlično, zato želimo zahvaliti institucijama u županiji, policiji, koja je sve odradila korektno i profesionalno. Nismo imale nikakvih neugodnih iskustava, dapače, svi su, na svakom koraku, bili izuzetno ljubazni i susretljivi, kazala nam je žena. </p><h2>Mali korak za partnerstvo, velik za državu</h2><p>Zakon o životnom partnerstvu donesen je 2014. godine, i gej parovima omogućava sva bračna prava koja imaju i heteroseksualni parovi. Nedavno su, podsjetimo, partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić nakon višegodišnje bitke s državom uspjeli dokazati, i izboriti pravo i na udomljavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Bili su diskriminirani upravo kao životni partneri, jer bi kao gay samci lakše postali udomitelji. Posavajanje djece od strane gay parova, međutim, u Hrvatskoj još uvijek nije moguće. </p><p>- Iako naša bliža okolina, ali i ljudi na poslu znaju da smo u životnom partnerstvu, partnerica i ja ipak ne želimo javno nastupati u medijima, razumjet ćete našu želju da ostanemo anonimne. Želimo, međutim, da se zna da smo dobivenim još jednim državljanstvom temeljem životnog partnerstva, kao država napravili dodatan korak naprijed. To nas čini sretnima jednako kao što smo sretne iz privatnih razloga, zaključuju žene. </p>