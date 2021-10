Ponukana pričom o vjenčanom prstenu nađenom na Murteru, koja je objavljena u 24sata i koja je u konačnici spojila dvije obitelji - onu koja je prsten pronašla i vlasnika, u redakciju se javila K.J. iz Zagreba u nadi da će i njena priča imati sretan kraj.

Ponašli ga u plićaku

Naime, ljetujući na otoku Krku, prošle godine, zagrebačka obitelj također je pronašla vjenčani prsten na plaži.

- Bio je to zadnji dan našeg ljetovanja krajem srpnja ili početkom kolovoza, ne sjećam se točno datuma. Otišli smo na glavnu gradsku plažu u Njivicama, ispod kamp naselja, koju smo to ljeto posjetili više puta. Taj dan sin (9) se s ocem igrao u moru kada je u plićaku uočio vjenčani prsten. Dugo smo poslije pokušavali smisliti način kako doći do vlasnika, raspitivali smo se po plaži da li ga je tko izgubio, tražili moguće lokalne oglase - izgubljeno/nađeno, no nismo uspjeli i prsten je završio u ladici. Čak sam znala i zaboraviti na njega, no svaki put kad bi se sjetila da je tu bilo mi je žao jer znam da nekome fali. Pročitavši priču s Murtera u vašim novinama ponadali smo da bi možda tako mogli doći do vlasnika.

Naime, sretna sam da smo prsten pronašli, ali bilo bi mi jako žao da ne dođemo do vlasnika jer polazim od sebe i znam da bi meni bilo užasno krivo da suprug ili ja izgubimo vjenčani prsten, to je ipak poseban dar koji čuva posebna sjećanja i ima svoju posebnu simboliku - kaže Zagrepčanka koja nam se obratila za pomoć oko pronalaska vlasnika.

Prsten je od žutog zlata i na njemu je ugravirano ime Edita, kao i datum vjenčanja.

Prepoznajete li ga javite se u redakciju 24sata, koja će vas povezati s navedenom obitelji.

- Mislim da ga je morao izgubiti suprug, budući da je na njemu ugravirano žensko ime i nadam se da zbog toga nije imao velikih problema. Moj bi sa mnom sigurno imao - našalila se Zagrepčanka koja se žarko nada se da će i ovaj prsten ponovo završiti na ruci kojoj pripada.