<p>Nakon još jedne noći u prosvjedu, gradonačelnik Louisvillea, najvećeg grada američke savezne države Kentucky, rekao je da za vikend produljuje policijski sat do 21 sat navečer kako bi omogućio ljudima da mirno protestiraju, ali i kako bi zaštitio ostatak građana.</p><p>- Većina nasilja se dogodila preko noći, a prosvjednicima je omogućeno da kroz dan pozivaju na rasnu pravdu i jednakost - kazao je gradonačelnik Greg Fisher za <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/25/us/breonna-taylor-investigation-protests/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><h2>Odvjetnik obitelji poziva na transparentnost</h2><p><strong>Benjamin Crump</strong>, odvjetnik obitelji Breonne Taylor vjeruje da je istraga o njenoj smrti pokrenuta od državnog odvjetnika u Kentuckyju puno toga zatajila. </p><p>- Vjerujemo da je to bila zamka od početka. I tada su htjeli njenu smrt pomesti pod tepih kao da život Breonne Taylor nije bio važan - rekao je Crump za <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/25/us/breonna-taylor-investigation-protests/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><p>Crump kaže kako u policijskom izvještaju na tri stranice nigdje ne piše da je bilo znakova provale. Imali su toliko drskosti da napišu da nije bilo ozlijeđenih, ali vjerojatno nisu mislili na Breonnu koja je smaknuta u hodniku svog stana.</p><h2>Uhitili 46 ljudi, u pucnjavi ranjeni policajci</h2><p>Dvojica policajaca ranjena su iz vatrenog oružja u Louisvilleu tijekom prosvjeda koji su započeo nakon što je objavljeno da nijedan od trojice osumnjičenih policajaca neće biti optužen za ubojstvo Breonne Taylor.</p><p>Američki CNN je izvijestio da je jedan policajac završio na operaciji, ali da su obojica u stabilnom stanju te da im život nije ugrožen.</p><p>Robert Schroeder je objavio da je uhićen jedan osumnjičenik.</p><p>Podsjetimo, prosvjedi su započeli u srijedu nakon što je objavljeno da nijedan od trojice osumnjičenih policajaca neće biti optužen za ubojstvo Afroamerikanke Breonne Taylor. Policijski narednik Lamont Washington je izjavio da je u Louisvilleu uhićeno najviše 46 prosvjednika.</p><p>Prosvjedi su organizirani i u drugim američkim gradovima, a uhićenja prosvjednika bilo je i u Atlanti. Prosvjednici su i na ulicama New Yorka.</p><h2>Kako je došlo do njene smrti?</h2><p>Trojica policajaca su, naime, kasno navečer 13. ožujka ove godine upala u njen stan, na temelju naloga o istrazi protiv dvoje osumnjičenih za dilanje droge. Nijedno od to dvoje osumnjičenih nije bila Taylor. Došlo je do navodne razmjene vatre između dečka ubijene djevojke, Kennetha Walkera, i policajca, a jedina koja je u pucnjavi smrtno stradala bila je Taylor. Njen dečko je rekao kako uopće nije zapucao na policajce tako da je cijeli slučaj u oblaku dima.</p>