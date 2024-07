Još jedna optužnica za bludne radnje protiv profesorice Akademije je otišla u zastaru

Skini se u grudnjak da vidim kako ti svjetlo izgleda na licu, tražio je nastavnik Akademije dramskih umjetnosti studenticu, koja je odmah napustila dvoranu. Druga žrtva anonimno je napisala na Facebook stranici "Nisam tražila" da ju je profesor tražio da stane na sve četiri i glasa se kao krava dok je on udara po stražnjici.

Neke su to od uznemirujućih ispovijesti spolnog uznemiravanja i zlostavljanja na Akademiji dramskih umjetnosti (ADU) o kojima smo pisali, a koje su šokirale javnost početkom 2021. godine.

Tri i pol godine kasnije epilog je poražavajući. Od 30-ak prijava koje su stigle na ADU i koje su proslijeđene DORH-u na postupanje, optužnice su podignute protiv jednog umirovljenog profesora (71) i jedne profesorice (63), no oba su slučaja, doznajemo, završila u zastari.

Pisali smo kako je zastara "spasila" 71-godišnjeg umirovljenog profesora, inače poznatog glumca. Optužnica protiv njega za bludne radnje počinjene 2018. nad jednim studentom podignuta je u ožujku 2023. godine. Budući da zastara za to kazneno djelo nastupa nakon šest godina, zagrebački Općinski kazneni sud obustavio je postupak protiv njega.

Bolje nije prošla ni optužnica protiv 63-godišnje glumice koja je podignuta još ranije, u veljači 2022. godine. U odgovoru s Općinskog kaznenog suda u Zagrebu navode kako je predmet koji se protiv nje vodio dovršen 12. lipnja 2024. te je postao pravomoćan 9. srpnja 2024. Neslužbeno smo doznali da je doneseno rješenje o obustavi postupka zbog nastupa zastare.

Inače, za bludne radnje za koje se teretilo 71-godišnjaka u vrijeme kad je djelo počinjeno bila je zapriječena kazna zatvora do godine dana. Danas je kazna za to kazneno djelo do dvije godine zatvora, a za djelo za koje su teretili 63-godišnjakinju do tri godine zatvora.

Podsjetimo, Inicijativa "Nisam tražila", koja je u Srbiji otvorila priču o seksualnom zlostavljanju na fakultetima, proširila se regijom poput požara, a 2021. o toj se temi progovorilo i u Hrvatskoj. Povod je bilo saznanje da je rektor jednog nastavnika Filozofskog fakulteta predložio za emeritusa iako je protiv njega postojala prijava za zlostavljanje. Uslijedile su šokantne ispovijesti studentica s drugih fakulteta, a teške optužbe uzdrmale su i ADU. Dvoje djelatnika odmah su suspendirani, a jedan profesor, poznati glumac, čije se ime spominjalo, već je bio u mirovini.

- Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu povodom svake zaprimljene prijave, pa tako i anonimne, poduzima zakonom propisane mjere i radnje potrebne za donošenje pravilne i na zakonu osnovane državnoodvjetničke odluke, što je učinjeno i u odnosu na prijave na koje se odnosi Vaš upit. Ovo državno odvjetništvo provelo je izvide u odnosu na sve zaprimljene kaznene prijave te je u odnosu na određeni broj prijava donijelo rješenja o odbačaju prijava jer je utvrdilo kako ili nema osnovane sumnje da bi bilo počinjeno kazneno djelo, ili je nastupila zastara kaznenog progona, ili prijavljeno djelo nije kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, ili pak prijedlog za progon za određeno kazneno djelo nije stavljen u zakonskom roku (negativna procesna pretpostavka) - odgovorili su na naš upit prije godinu dana iz OKDO-a.

Napomenuli su tad da su o svim odlukama obavijestili žrtve čiji identitet im je bio poznat, kao i podnositelja prijave (Akademija dramske umjetnosti).

U međuvremenu su studenti ADU organizirali prosvjed zbog povratka na posao jednog suspendiranog profesora, koji je i dalje zaposlen na Akademiji.