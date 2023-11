Još jedna presuda, još jedan bijeg Branimira Glavaša u BiH. Tako predvidivo da je šokantno

Kome je ovo došlo kao iznenađenje, prespavao je proteklih trideset godina.

Još jedna presuda, još jedan bijeg Branimira Glavaša.

Nisu se, eto, prevarili svi oni koji su najavljivali da će puštanje Branimira Glavaša na slobodu nakon izricanja nepravomoćne presude za ratni zločin nad civilima u Osijeku 1991. godine rezultirati njegovim ponovnim bijegom u Bosnu i Hercegovinu.

Osim što Glavaš to ne naziva bijegom. "Nisam pobjegao", izjavio je za 24 sata. "Ne želim više živjeti u Hrvatskoj". I nije, kako kaže ovaj nositelj dvostrukog državljanstva, pobjegao od zatvorske kazne, samo "nema namjeru odslužiti ni jednog dana u zatvoru".

Sve je ponovio

To je Glavaš izjavio na stepenicama suda, to je objavio na Facebooku, to je poručio preko medija. To je rekao i prije 14 godina. I sve ono što je govorio i radio u prvom postupku za ratne zločine, ponovio je i ovom prilikom. Uključujući tu i prijetnje svjedocima i vrijeđanje suca koji je izrekao presudu.

I tako, još jedna presuda Glavašu, rezultirala je sramotom za hrvatsko pravosuđe i hrvatsku državu. Osim što je kasnila s presudom 32 godine, Hrvatska se još uvijek nije potrudila strpati Glavaša iza hrvatskih rešetaka.

Kao što to nije uspjela ni s braćom Mamić, ni s Miroslavom Kutlom, ni s drugim osuđenicima koji su pobjegli u susjednu državu.

To je postao standard.

Kontaminirane istrage

Kao što je standard postala činjenica da se, na ovaj ili onaj način, kontaminiraju istrage protiv ministara, župana, gradonačelnika, većinom iz HDZ-a. Pa nakon što je župan Damir Dekanić pokušao s policijom lažirati okolnosti svoje prometne nesreće, sada se otvaraju sumnje u vezi istrage o nesreći Marija Banožića.

Tko zna što će se sve dogoditi do izricanja pravomoćne presude.

Hrvatska je s Glavaševim odlaskom u Drinovce, kamo je pobjegao i od prve presude, potvrdila titulu "male zemlje za veliki bijeg", gdje se kao u slow-motionu od prvog trenutka znalo što će se dogoditi, a onda su svi zamrznuti promatrali kako se taj scenarij doista i ostvaruje.

Glavaš je rekao da će pobjeći i on je doista pobjegao.

Rekao je da neće ići u zatvor i pobrinuo se da se to doista ne dogodi.

Namještaljka

"Ovo je politička namještaljka", poručuje Glavaš, a nešto slično vrti se u javnom prostoru i povodom Banožićeve nesreće, iza koje se otvaraju brojna pitanja, od alkotesta do svjedoka.

O političkim namještaljkama govore oni koji bježe od pravde, kao i oni koji u ovoj državi uzaludno zazivaju pravdu.

Pa onda i jedni i drugi na koncu pobjegnu iz Hrvatske. I poput Glavaša poruče da "ne žele više živjeti u Hrvatskoj".