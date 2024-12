Još nema odluke o optužnici protiv "Mamićevih sudaca", traže izuzeće predsjednika suda

Sjednica optužnog vijeća koje je trebalo odlučivati o optužnici protiv Zdravka Mamića i sudaca koje je, kako tvrdi USKOK, podmićivao, ponovno je odgođena. Kako doznajemo, ovoga puta je Nataša Sekulić, partnerica bivšeg suca Zvonka Vekića, također okrivljena u ovom slučaju zatražila izuzeće sudskog vijeća i predsjednika Županijskog suda u Zagrebu jer sumnja u njihovu nepristranost.

O zahtjevima za izuzeće sudaca inače odlučuje predsjednik suda, no kako je zatraženo i njegovo izuzeće, o tome će odlučivati Visoki kazneni sud. Nova sjednica zakazana je za sljedeći tjedan dokad bi VKS trebao donijeti odluku.

Inače, optužnicu protiv Mamića i osječkih sudaca, Uskok je podignuo još u lipnju prošle godine, no do danas ona nije potvrđena. Prvo je zatraženo izdvajanje nezakonitih dokaza, što je sud odbio, a zatim je bivši sudac Ante Kvesić tražio izuzeće sudskog vijeća.

Potom su okrivljenici tražili da se suđenje s zagrebačkog suda preseli na Županijski sud u Osijeku, ali je i taj prijedlog odbijen.

Do novog zastoja došlo je, kako doznajemo, jer na sjednicu optužnog vijeća nije pozvana treća osoba na koju je, kako USKOK tvrdi u optužnici, prenesena imovinska korist. Prema Zakonu o kaznenom postupku, kako to tumači obrana Nataše Sekulić, osobe na koje je prenesena imovinska korist imaju pravo sudjelovati u procesu, te angažirati punomoćnika. Kako im to nije omogućeno, smatraju da je vijeće pristrano kao i predsjednik suda na kojem rade.

Podsjetimo, Uskok je u lipnju 2023. pred zagrebačkim Županijskim sudom, podigao optužnicu protiv osječkih sudaca Darka Krušlina, Zvonka Vekića, Ante Kvesića, braće Zdravka i Zorana Mamića, poduzetnika Drage Tadića i Vekićeve prijateljice Nataše Sekulić zbog primanja i davanja mita, trgovanja utjecajem te pranja novca.

Uskok u optužnici navodi da se Krušlin u studenome 2016., kao prvostupanjski uskočki sudac, družio sa Zdravkom Mamićem u svečanoj loži maksimirskog stadiona. Mamić je pritom, radi stjecanja naklonosti Krušlina kao suca osječkog Županijskog suda, stavio u njegovu ruku svoj skupocjeni sat marke Audemars Piguet koji je sudac uzeo.

Prema optužnici, Mamić je kao optuženik u nekoliko kaznenih postupaka protiv njega, njegova brata i drugih optuženika u više navrata, od 2017. do 2019. u Zagrebu, Osijeku, Banja Luci, Širokom Brijegu i Dubaiju, ostvarivao osobne kontakte s Vekićem, također uskočkim sucem.

Vekić je Mamiću, prema optužnici, obećavao da će osobno te koristeći odnos povjerenja i kolegijalnih te prijateljskih odnosa sa sucima osječkog Županijskog suda pa tako i okrivljenim Kvesićem, za novčanu nagradu koju će s njima podijeliti, za Mamića i suokrivljenike ishoditi povoljne sudske odluke bez obzira na stvarno stanje spisa.

Uskok je precizirao kako je Vekić predočavao Zdravku Mamiću da će osigurati donošenje oslobađajuće presude u jednom predmetu, donijeti odluku o odbacivanju optužnice u drugom predmetu kao i da će osigurati donošenje odluke o povratu jamstva od 7 milijuna kuna u trećem predmetu.

Sukladno dogovoru Zdravko Mamić je kao protuuslugu u više navrata Vekiću predao ukupno najmanje 370.000 eura za njega i druga dva suca, ističe u optužnici Uskok.

Osim toga, Zdravko Mamić je zajedno s bratom, kontaktirao s Kvesićem u Širokom Brijegu gdje su dogovorili kako će ga putem Vekića novčano nagraditi za donošenje povoljne sudske odluke u jednom predmetu.

Zoran Mamić je potom, tvrdi Uskok, osigurao 100.000 eura u nakani ishođenja za njega povoljnih sudskih odluka. Mito od 100.000 eura na traženje Zdravka Mamića sucu Vekiću, za njega i Kvesića, predao je poduzetnik Tadić znajući koja je svrha predaje novca budući da je prethodno u više navrata prisustvovao sastancima i dogovorima sudaca s Mamićem.

Uskok navodi i da su braća Mamić kao nagradu za pogodovanje podmirivali troškove putovanja Vekića i njemu bliskih osoba, među kojima je bila i Nataša Sekulić, u Dubai krajem 2017., ali i Vekićev odlazak na nogometnu utakmicu hrvatske reprezentacije u lipnju 2018. u Veliku Britaniju na trošak HNS-a.

Vekić se tereti da je, zajedno s Natašom Sekulić, raspolagao dijelom novca kojeg je stekao od Mamića za ishođenje povoljnih sudskih odluka.

Prema Uskokovoj optužnici, Vekić i Sekulić kupili su dijelom tog novca nekretninu u Osijeku i automobil, dok je Vekić kupio i nekretninu u Zadru te još jedan automobil. U optužnici se navodi i da je Sekulić u sefu banke držala novac koji je Vekić pribavio koruptivnim postupanjem.