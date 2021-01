Jutros je u Belom Manastiru i Gospiću izmjereno čak -11, a -10 u Brestovcu i Delnicama i tako se nastavlja val hladne fronte, koja već nekoliko dana drži Hrvatsku na velikim minusima i snijegu koji je preko vikenda padao čak i na otocima.

Hladnoća i veliki minusi trajat će još danas i sutra, kada će hladni vjetar i buru lagano zamijeniti jugozapadnjak, kojim će pritjecati topliji zrak u naše krajeve. To bi u srijedu moglo donijeti i malo kiše.

Bit će vjetrovito, ali osjetno toplije, što je dobra vijest za stanovnike potresom pogođenih područja. U unutrašnjosti će maksimalne temperature u drugom dijelu tjedna rasti i do 13, 14 stupnjeva, na jugu i do 15! Iznadprosječno su to visoke vrijednosti za ovaj dio godine!

Krajem tjedna, u petak, duž obale bi moglo biti lokalno obilnije oborine, a uz jako i vrlo jako jugo i oštro, moglo bi biti poplavljivanja obalnih područja, najavljuju prognostičari N1 televizije. Prognostičari najavljuju pomno praćenje i vodostaje rijeka, s obzirom na otapanje snijega, ali i kišni val koji se sprema krajem tjedna.