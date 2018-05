Josip Klemm povlači se s javne scene: 'Posvetit ću se poslu...'

Nakon osam godina provedenih na čelu Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata povlači se sada već bivši predsjednik Josip Klemm.

Na izbornoj skupštini održanoj prije nekoliko dana, umirovljeni specijalci izglasali su novog predsjednika udruge Zorana Marasa, ratnog pripadnika specijalne jedinice policije 'Omege' Bjelovar, javlja Večernji list.

Tim činom, Josip Klemm pridružio se generalima Mladenu Markaču i Željku Sačiću te Ivanu Jarnjaku, kao i pokojnom Ivanu Vekiću, na mjestu počasnog predsjednika udruge.

– Smatram da nijedan predsjednik ne treba biti na dužnosti predugo jer svatko novi u posao će unijeti novu energiju i svoj osobni pečat. Premda sam imao mogućnost reizbora, odlučio sam se povući jer se želim potpuno posvetiti poslu pa se više ne mogu davati udruzi sto posto – pojasnio je za Večernji list razloge svojeg odlaska s funkcije. Potom pitamo Klemma na što je ponosan te što si zamjera tijekom proteklih godina, kada je izišao iz poslovne branše i medijske anonimnosti te se premetnuo u vođu dugotrajnog braniteljskog prosvjeda u Savskoj, ali i jednog od političkih faktora u Hrvatskoj tijekom mandata premijera Zorana Milanovića.

– Nastojao sam vratiti u to vrijeme narušene vrijednosti Domovinskog rata tamo gdje im je mjesto, a jesam li u tome uspio, pokazuje i činjenica da su se političke stranke na proteklim izborima natjecale koja će na svoje liste staviti više branitelja. Ne znači da Fred Matić nije dobro radio svoj posao, no tadašnja struktura nije bila naklonjena hrvatskim braniteljima. I Zoran Milanović nekada i Andrej Plenković danas sve bi dali da mogu reći da su bili spremni 90-ih kao što smo bili mi – kaže Klemm koji smatra da danas, nakon šatora u Savskoj, postoji bolja komunikacija s braniteljima i odnos prema toj populaciji.

No, znači li to da razloga za nezadovoljstvo, pa i prosvjed branitelja, danas nema? Kaže da razloga za nezadovoljstvo svakako ima, 'sve dok god ima nezaposlenih hrvatskih branitelja i sve dok se god njihova djeca ne mogu zaposliti na mjestima od čistačice do direktora, iako im zakon daje prioritet'.