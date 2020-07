Josip Mađer ponovno osuđen za teško ubojstvo: Ubio kamatara, a tijelo zapalio pa zakopao

Mađer je u prvom suđenju 2006. godine pravomoćno osuđen na 28 godina zatvora zbog ubojstva kamatara. Teretili su ga da je u automobilu iz neutvrđenog oružja hicem u leđa ubio Martinca...

<p><strong>Josip Mađer (70)</strong> nedavno je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici nepravomoćno proglašen krivim za teško ubojstvo <strong>Vlade Martinca (50) </strong>iz 2004. godine te osuđen na 25 godina zatvora. </p><p>U obrazloženju presude sud ističe kako je Mađer u vrijeme počinjenja bio nezaposlen, zarađivao je povremeno svirajući na zabavama. Jedini izvor prihoda bila je plaća njegove supruge opterećena kreditima. Kad su uzimali zajam od Martinca, Mađerova supruga potpisala je izjavu koju su ovjerili kod javnog bilježnika prema kojoj ostaju bez kuće ako 14.000 eura ne vrate do svibnja 2004.</p><p>- Optuženik je jako dobro poznavao obiteljske prilike oštećenika. Znao je da nije oženjen i nema djece ni bliskih srodnika, no nije znao za oporuku pronađenu tijekom pretrage kuće oštećenika zbog čega je mogao zaključiti da nema zakonskih ni oporučnih nasljednika koji bi preuzeli pravo na povrat duga. S obzirom da je optuženik osoba natprosječnih intelektualnih sposobnosti, hladnokrvna, manipulativna i vrlo oprezna sud je mišljenja da je oštećenika držao u uvjerenju da će mu vratiti dug prodajom nekretnine općini - navodi se u presudi. S tim je planom Mađer upoznao i načelnika općine s ciljem kako bi odvratio pažnju od sebe.</p><p>Iz kupoprodajnog ugovora iz kolovoza 2004. vidljivo je da bi Mađer prodajom nekretnine mogao vratiti samo zajam Martincu, a ne i ostale dugove koje je imao prema bankama. Vještak psihijatar utvrdio je da je u vrijeme počinjenja bio ubrojiv.</p><h2>Presuda 16 godina od zločina</h2><p>Prilikom odmjeravanja kazne sud je kao olakotnu okolnost cijenio njegovu dosadašnju neosuđivanost, visoku životnu dob, njegovo narušeno zdravlje kao i činjenicu da je od samog djela prošlo 16 godina.</p><p>Kao otegotno uzeta je njegovu izrazita bešćutnost i podmuklost koju je pokazao kad je Martinca, kojega poznaje dugi niz godina, u vlastitom autu, lišio života pucanjem u leđa iz neposredne blizine. U postupanju s Martinčevim mrtvim tijelom, odnosno paljenju, rezanju udova i pokapanju, manifestira se njegova izrazita svirepost, brutalnost i bešćutnost, smatra sud.</p><p>Kako je danas umirovljenik s mirovinom u iznosu od 1260 kuna, oslobodili su ga plaćanja sudskih troškova. Mora jedino podmiriti odvjetnika oštećenika.</p><p>Kako doznajemo, Mađer se na objavi nije pojavio. Prisutna je bila samo njegova odvjetnica Jadranka Matić. Sutkinja je stoga izdala nalog za njegovu prepratu u istražni zatvor, koji se određuje po službenoj dužnosti ako je optuženik dobio pet ili više godina zatvora. Od 19. lipnja Josip Mađer nalazi se u Remetincu. Na obligatorni zatvor se žalio. U kaznu, ako bude potvrđena, uračunat će mu i nešto manje od jedanaest godina koliko je dosad proveo u pritvoru i na izdržavanju kazne.</p><h2>U prvom suđenju dobio je 28 godina</h2><p>Mađer je u prvom suđenju 2006. godine pravomoćno osuđen na 28 godina zatvora zbog ubojstva kamatara. Teretili su ga da je u automobilu iz vatrenog oružja hicem u prsa ubio Martinca kojemu je bio dužan 14.000 eura. Njegovo tijelo je potom odvezao do vinograda gdje ga je zapalio, a potom zakopao u natkrivenoj drvenoj šupi.</p><p>Osim priznanja u policiji koje je, kako je kasnije uspio dokazati, dobiveno nezakonito, protiv Mađera nije bilo direktnih materijalnih dokaza. Jedna od poveznica bila je i bilježnica ubijenog Vlade Martinca u kojoj je pisalo kako mu Mađer mora vratiti dug u svibnju 2004. </p><p>Kako bi dobio obnovu postupka Mađer se, putem branitelja, danas pokojnog Milenka Umičevića, obraćao Europskom sudu za ljudska prava, Županijskom sudu u Velikoj Gorici, Vrhovnom sudu te u konačnici Ustavnom sudu. Ustavni sud je u ožujku 2014. godine prihvatio njegovu tužbu te predmet vratio Županijskom sudu u Velikoj Gorici na ponovno odlučivanje.</p><p><strong>TUŽIO HRVATSKU STRASBOURGU I DOBIO</strong></p><p>Prije nego je Ustavni sud prihvatio njegovu tužbu Mađer je tužio Hrvatsku Europskom sudu za ljudska prava tvrdeći da su mu pri ispitivanju na policiji prekršena ljudska prava. </p><p>Europski sud je 2011. godine presudio da su Mađeru doista prekršena ljudska prava te kako ima pravo zatražiti obnovu postupka jer se osuđujuća presuda uvelike temeljila na priznanju koje je dao policiji. Mađer je nakon toga i zatražio obnovu postupka, no njegov su zahtjev 2012. godine odbili Županijski sud u Velikoj Gorici, a potom i Vrhovni sud uz obrazloženje da je zakasnio sa zahtjevom.</p><p>Nakon odluke Ustavnog suda Mađer je uspio isposlovati tzv. pravu obnovu postupka te se krenulo u novo suđenje. Mađerov iskaz u policiji, u kojemu je priznao da je ubio i raskomadao kamatara, 2015. je izdvojen iz spisa kao nezakonit. Izdvojen je i njegov iskaz koji je dao na raspravi tijekom prvog suđenja.</p><p>Ni u drugom postupku Mađer nije bolje prošao. Nije uspio sudu dokazati da je nevin, kako se branio. </p><p> </p><p> </p><p> </p>