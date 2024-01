Josip Pavlović: 'Zagrebački sustav gospodarenja otpadom je uništen, praktički ne postoji'

Problem oko zbrinjavanja otpada, odnosno ovaj puta biootpada zbog zatvaranja kompostane u Jakuševcu bila je tema u večerašnjoj HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Biootpad zbrinjava privatni oporabitelj, no dio ipak završava sada u Markuševcu. I dok se i dalje čeka gradnja Centra za gospodarenje otpadom na sjednici zagrebačke Skupštine vodila se rasprava o novom sustavu zbrinjavanja otpada.

Gosti emisije bili su bivša ministrica zaštite okoliša dr. sc. Mirela Holy, predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik Branka Genzić-Horvat, predsjednik Udruge Ekologija grada Josip Pavlović i nezavisni savjetnik Viktor Simončić, dr. ing. Voditelj Damir Smrtić je na početku emisije rekao kako su zvali i predstavnike gradske vlasti i stranke Možemo i SDP, no da su odbili doći u emisiju pravdajući se da u ovo vrijeme još uvijek traje sjednica Skupštine, iako su ove dvije točke glavne izglasane.

Studija predviđa gradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, zbog čega je prije sjednice ispred vijećnice održan prosvjed. Gradonačelnik Tomislav Tomašević od gradnje ne odustaje, dok ga je oporba prozvala zbog manjkavosti prijedloga.

Postavlja se postavlja pitanje ima li rješenja za nagomilane probleme s otpadom?

Holy: 'Smatram da je Možemo samo sebi skočilo u usta'

Mirela Holy, smatra kako je gradska vlast koja je došla iz ekološkog pokreta trebala imati pripremljene projekte



- Nažalost, kada je riječ o gospodarenju otpadom u hrvatskoj politici, ništa novo i ja bih rekla ništa iznenađujuće. Iako mi je opcija Možemo bliska, a bila sam na kraju krajeva i članica SDP-a, razočarana sam sa ovim što se sada trenutno događa. Smatram da je Možemo samo sebi skočilo u usta, jer ako se gleda na koji način su se ponašali kada su bili aktivisti za zaštitu okoliša, jer je dobar dio njih bio u Zelenoj akciji, na kraju krajeva nisu bili baš tako prijateljski nastrojeni prema ovoj tehnologiji koju sada predlažu kao model za rješavanje problema otpada u Zagrebu - rekla je Holy. Misli da je moglo puno bolje, puno ambicioznije.





- Tri godine nisu skoro ništa radili i sada navrat, nanos, izvlače, iz šešira nekakvu studiju izvodljivosti na temelju mehaničko-biološke obrade otpada - rekla je te dodala da s obzirom na to da je sadašnja gradska vlast došla iz ekološkog pokreta da su trebali imati pripremljene projekte te čim su došli u poziciju upravljati Zagrebom,krenuti s realizacijom projekata vezanih za problem otpada.

Predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik Branka Genzić-Horvat govorila je o današnjem njihovom okupljanju prije sjednice Gradske skupštine.



- To je bio još jedan u nizu naših prosvjeda. Ovo je bila konferencija za tisak. U zadnjih 20 godina, koliko ekološka udruga za zaštitu okoliša Resnik djeluje, mi smo od početka, ista meta, isto rastojanje - rekla je Genzić-Horvat u emisiji Otvoreno.

Osnovali su tada udrugu upravo zbog straha od gradnje centra. Oni su bili prvi na udaru i to posljedično izgradnjom centra za za mulj, odnosno CUPOZ-a takozvani centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji generira ogromne količine otpadnih muljeva i koji je trebao biti jedan ekološki projekt.

- Međutim, od ekološkog projekta se pretvorio u ekološku katastrofu, čemu svjedočimo i na dnevnoj bazi. Već tada je u nastavku tog CUPOZ-a planirana izgradnja i spalionice i mi smo već tada osvijestili zapravo prvi na udaru opasnosti takvih projekata i tog budućeg centra za gospodarenje otpadom sa spalionicom. Međutim, to nije bio samo problem Resnika, nego i čitavog grada Zagreba i šire - objasnila je. Također smatra da mogu spriječiti izgradnju centra na području Resnika.



- Niti u jednom trenutku ne sumnjamo, koliko god to bude trebalo, ustrajat ćemo na svim našim takozvanim zadacima. I to ne samo zbog Resnika, nego zbog grada Zagreba, zbog građana, jer to je pitanje svih građana grada Zagreba, rekla je te dodala kako je o spalionicama danas u svijetu toliko toga rečeno i dokazan je njihov štetni utjecaj.

Pavlović: Zagrebački sustav gospodarenja otpadom praktički ne postoji

Predsjednik Udruge Ekologija grada Josip Pavlović komentirao je 'recikliranu temu' oko centra gospodarenja otpadom na Resniku.





- Mislim da se tu ne radi ni o čemu nego o jednom vrlo prozirnom spinu Tomislava Tomaševića. Tomašević i ova gradska vlast bili su dugogodišnji protivnici izgradnje centra za gospodarenje otpadom i u 2023. godini su i službeno odustali od već gotove pripremljene dokumentacije z projekte, koje su naslijedili od prošle gradske vlasti iz samo njima znanih razloga. Mislim da je sad ovo ponovno aktualiziranje teme centra za gospodarenje otpada jedan spin da bi se makao fokus sa aktualnih problema, da bi se makao fokus s pitanja na koja mi trebamo dobiti odgovor - rekao je Pavlović pa dodao kako nakon malo manje od tri godine ove gradske vlasti zagrebački sustav gospodarenja otpadom praktički ne postoji.



- U potpunosti je uništen, nema plana gospodarenja otpadom niti na vidiku, s obzirom na to da je nacionalni donesen u lipnju prošle godine. Zagrebačkog nema još niti na vidiku i sad nakon svih tih kaosa o kojem stvarno više ne treba trošiti riječi na njega, objašnjavati, svima je više nego jasno, sad izlazimo s ovakvom nekakvom temom.





Komentirao je i novonastali problem Markuševca na kojem se tajno odlaže biootpad. Kako kaže nadali su se, da će nakon incidenata i odrona na Jakuševcu stvarno proraditi nekakav zdrav razum i da će se krenuti ka nekakvoj normalizaciji,

- Nadali smo se da će krenuti nekakvom gospodarenju otpadom u skladu sa zakonom, danas imamo dokaze nastavka tog nekakvog ludila, ne znam kako bi više to nazvao. Biootpad, smeđe vrećice, koje zagrebačka Čistoća prikuplja na području grada Zagreba, koje građani bacaju, vozi se u rasadnik Zrinjevac na adresi Čret 2 u Markuševcu i tamo se odlaže. Zato je došlo do toga da se širi smrad s obzirom na to da se radi o otpadu koji se brzo razgrađuje - zaključio je.