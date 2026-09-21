Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja...
KAŽNJENA I NOVČANO
Josipa Rimac priznala krivnju: Dobila je 20 mjeseci zatvora!
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20 mjeseci zatvora
Rimac je osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 130 tisuća eura.
Niz koruptivnih poslova
Optužnica protiv Pleslić i još 11 suokrivljenika obuhvaćala je niz koruptivnih poslova. Od poljoprivrednih poticaja, zapošljavanja i podobnih preko političkih veza, građevinskih zemljišta... Prema istražiteljima Rimac je bila ključna točka za rješavanje privatnih i poslovnih usluga na račun države.
Priznala krivnju
Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja, objavio je Index.
Krivnju je priznala i Ružica Njavro.
Objavio je to zamjenik ravnatelja USKOK-a, očekuje se objava presude...
Uskoro više...
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