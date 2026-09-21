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KAŽNJENA I NOVČANO

Josipa Rimac priznala krivnju: Dobila je 20 mjeseci zatvora!

Piše 24sata,
Josipa Rimac priznala krivnju: Dobila je 20 mjeseci zatvora!
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Zagreb: Josipa Pleslić priznala krivnju i nagodila se s USKOK-om | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Josipa  Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja...

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20 mjeseci zatvora

Rimac je osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 130 tisuća eura.

Niz koruptivnih poslova

Optužnica protiv Pleslić i još 11 suokrivljenika obuhvaćala je niz koruptivnih poslova. Od poljoprivrednih poticaja, zapošljavanja i podobnih preko političkih veza, građevinskih zemljišta...  Prema istražiteljima Rimac je bila ključna točka za rješavanje privatnih i poslovnih usluga na račun države.

Priznala krivnju

Josipa  Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja, objavio je Index.

Krivnju je priznala i Ružica Njavro.

Objavio je to zamjenik ravnatelja USKOK-a, očekuje se objava presude...

Uskoro više...

Komentari 47

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