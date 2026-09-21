Josipa Rimac priznala krivnju: Dobila je 20 mjeseci zatvora!

Niz koruptivnih poslova

Optužnica protiv Pleslić i još 11 suokrivljenika obuhvaćala je niz koruptivnih poslova. Od poljoprivrednih poticaja, zapošljavanja i podobnih preko političkih veza, građevinskih zemljišta... Prema istražiteljima Rimac je bila ključna točka za rješavanje privatnih i poslovnih usluga na račun države.