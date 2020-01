Josipović studentima: 'Glazba je često instrument političara'

Netipičan sam. Pomalo kao dr. Jekyll i Mr. Hide. Bigamist čak, glazba i pravo, plus politika. Nisam uzeo predsjedničku mirovinu ni ured bivšeg predsjednika iako sam mogao. Umjesto toga vratio sam se predavanjima i skladanju. Baš sam izdao svoj novi CD pa ga ovim putem i reklamiram, rekao je vrckasto prof.dr.sc. Ivo Josipović osječkim studentima glazbe koji su došli poslušati njegovo predavanje o utjecaju glazbe i politike na čovjeka. Tko je bolji za tu temu od bivšeg predsjednika države.

- Glazba je često instrument političara. Misle da će im ona podići popularnost. Neki plate izvođače da im sviraju na izborima, neki pjevaju, više ili manje uspješno. Kolinda? A njen problem nije u tome kako pjeva nego u kontekstu u koji je to stavljeno. Ne vjerujem da je loše pjevanje ikada nekome naštetilo - uveo je studente u temu dr. Josipović dodajući kako se i on u prvom mandatu, točnije tijekom prve kandidature poslužio glazbom kao instrumentom da dođe do veće broja birača.

Naime, tijekom kampanje je osnovao band aid kojega su činili brojni poznati hrvatski glazbenici i koji su, pod sloganom 'Pravda', zajedno sa Josipovićem otpjevali i preradili pjesmu 'Gdje je nestao čovjek' Gorana Bareta.

- Tijekom druge kampanje nisam imao band aid. Možda sam trebao, možda bih tako dobio i drugi mandat - smijući se dodaje.

- Politika i glazba zavode; mogu biti i opasni, posebno politika. Kroz povijest je bilo dosta velikih vladara koji su bili odlični glazbenici. Posebno je značajna bila uloga glazbe u ratovima, kao motivacija za boj. Isto tako, najveća glazba služila je i za najveće zločine počinjene u povijesti - pojašnjavao je Josipović i pustio studentima pjesmu 'U boj, u boj' iz opere Nikole Šubića Zrinskog, iz koje potječe čuveni povik 'Za dom'.

Pustio je i Richarda Wagnera čije su skladbe pratile Hitlerove pobjede.

Josipović je dodao kako je, na neki način, ostvario glazbenu diplomaciju sa Srbijom, BiH i Slovenijom, ali da je ponosan na sve ono što je kao predsjednik napravio.

- Obećao sam biračima ulazak Hrvatske u EU. Tadašnjoj premijerki Jadranki Kosor, koja je također radila na tome, danas se daje premalo priznanja za to. Sa njom sam dobro surađivao i oboje smo učinili to da EU, koja tada nije vjerovala hrvatskoj Vladi, ali vjerovali su meni, stvorimo uvijete da se to promjeni. Također smatram da sam poboljšao odnose sa BiH i Srbijom. Sa Tadićem sam imao dobru suradnju, a za BiH smo donijeli Deklaraciju koja je trebala popraviti tada jako loše odnose Hrvatske i BiH. U mom mandatu sve je bilo daleko bolje nego danas, jer sada opet imamo lošu politiku sa svima i to nije dobro za nikoga. Obećao sam i proveo borbu protiv korupcije i pretvorbenog kriminala. Čak smo izmijenili Ustav po tom pitanju. Nekoliko ministara tada je završilo u pritvoru, dva generala su ostala bez zvanja zbog korupcije. Danas je korupcija opet koza koja se svakodnevno dere. No, politika je takva. Ono što vi mislite da ste učinili dobro, neki drugi misle da je loše - kazao je Josipović dodajući komentirajući najavljenu takozvanu kohabitaciju Vlade i novoizabranog predsjednika.

- Ne znam što bih rekao. Ta će kohabitacija sama po sebi egzistirati ali da li će ona biti takva da će nešto mijenjati, ili će sve ostati status quo, vidjet ćemo. Novi predsjednik je kvalitetan političar, ali ima svoje pluseve i minuse kao i svi - odgovarao je na pitanja studenata Josipović.

Na pitanje da li bi predsjedničkom kandidatu Miroslavu Škori koristilo da je u kampanji imao band aid Josipović je rekao:

- Ja nisam zbog band aida dobio izbore ali je pomoglo. Da li bi njemu pomoglo, ne znam. Mislim da je Škoro u načelu vodio dobru kampanju. Ja sam ga čak i pohvalio pa su me moji u stranci malo kritizirali zbog toga. Skupio je glasove s desne strane, od HDZ-a, ali je skupio i dosta i onih iz ljevice, lijevog centra, koji su bili spremni dati glas civiliziranom i pametnom čovjeku. Međutim, onda je napravio fatalnu grešku. Prva mu je bila ono prvo sučeljavanje na kojemu je bio loš, valjda je imao tremu, a onda je izrekao da bi kao predsjednik pomilovao Merčepa, i tu je izgubio bazen ljevice, kraj priče. Da nije bilo toga, vjerojatno bi bio u drugom krugu, a možda i pobijedio na izborima.

