'Jovanka je uz sebe uvijek imala malu tašnu, a u njoj mali pištolj. Bila je zadnja linija obrane Tita'

Jovanka je vrlo dragocjena jer je prije svega svjedok onoga što je Tito radio. Oni su nju koristili tvrdeći da je imala političke ambicije, a kako se družila sa ženama državnika koje su naslijedile svoje muževe, njeni neprijatelji su smatrali kako je željela biti Tito umjesto Tita. Onaj tko je nju vidio i tko je s njom razgovarao shvatio je da ona nije imala takve ambicije niti je za to bila sposobna. Jovanka je bila polupismena žena, koja je privatnim školama nešto završila.

Izjavio je to za Kurir Toma Fila, srbijanski odvjetnik i političar koji je bio vrlo blizak sa suprugom čelnika SFRJ Jovankom Broz, ali i ratnim zločincem Slobodanom Miloševićem te Arkanom.

- Nakon raspada Jugoslavije vladalo je antikomunističko raspoloženje pa je Jovanka bila neželjeni svjedok svega toga. I onda kao što to bude, na mrtvog vuka i zec diže onu stvar. Ona je bila posljednja obrana Tita. Imala je zadatak, naređenje, da ga ako zatreba, zaštiti svojim tijelom u slučaju atentata. Obavještajna služba joj je dala to naređenje. U tašnici je imala jedan mali pištolj. To je onaj za likvidacije. Ona je bila žrtva na kraju života. Tito je ostario, nije imao onu raniju snagu. Jedini kontakt Tita koji ovi oko njega nisu mogli kontrolirati, a gdje je on mogao dobiti neke informacije je bila Jovanka. E, onda su počele dezinformacije - da ga je tukla, da mu nije davala lijekove, da ga je maltretirala, da mu nije davala jesti. Budalaština. I počev od Dolanca do Ljubičića su uvjerili Tita da se Jovanka skloni. Broz je već bio ostario, bojao se za život i nije imao odlučnost kakvu je imao Staljin, pa da se da on njih očisti. I sklonili su je. Nikad više nije vidjela Tita - izjavio je Toma Fila, koji je ove godine bio kandidat Socijalističke strane Srbije za gradonačelnika Srbije.

Inače, Socijalističkom strankom je 90-tih drmao sam Milošević. Fila se prisjetio i jedne anegdote koju mu je Jovanka osobno ispričala.

- Dođu kod Sadata (op.a. bivšeg predsjednika Egipta). Sadat je tad izvršio državni udar, ali ne zna što će s ljudima oko sebe. Tito mu objasni potom neke stvari i odjednom nema Sadatovih suradnika. Svi pobijeni. Onda kad su bili kod Nehrua – on ih vodi u lov. Spavaju u šatorima. Kaže Jovanka: "Ležimo Tito i ja u šatoru, ja se probudim i vidim ogromnu zmiju kako prelazi preko mene, prelazi preko Tita. Ako reagiram, ubit će nas. Srećom samo je prešla preko nas i napustila šator" - rekao je Fila.

