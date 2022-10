Jučer su se kupali u Dubrovniku i Zadru: Bablje ljeto traje i dalje

Nakon kišnog tjedna vratilo se toplije vrijeme, a u Zadru i Dubrovniku su bablje ljeto mnogi iskoristili za uživanje na moru i kupanje.

Najviša dnevna temperatura većinom će biti između 20 i 25 °C, ali DHMZ je za obalu izdao žuti meteoalarm za vjetar i jače udare bure, a mjestimice su mogući i olujni udari.

- Početak tjedna donosi dosta sunčanog, uglavnom suhog i razmjerno toplog vremena. U unutrašnjosti nema ni upozorenja, no uz obalu i na moru pripazite na mjestimice jaku buru - napisali su iz DHMZ-a.

Prognoza za regije

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano. U prvom dijelu dana oblačnije, mjestimice još može biti malo kiše. Puhat će umjeren, povremeno do jak sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 °C.

Središnja Hrvatska

Barem djelomice sunčano, povremeno umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 21 °C.

Gorski kotar i Lika

U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, a mjestimice može pasti malo kiše. Zatim djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 °C.

Istra

Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, ujutro samo ponegdje povećana naoblaka, a u unutrašnjosti Istre mjestimice moguća i magla i sumaglica. Puhat će slaba do umjerena, ujutro ponegdje pojačana bura koja će poslijepodne djelomično okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 8 i 13 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 25 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano. Zapuhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano, povremeno umjerena i povećana naoblaka u prvom dijelu dana. Zapuhat će umjerena, mjestimice i jaka bura, u drugom dijelu dana podno Biokova na udare i olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 °C.

Najčitaniji članci