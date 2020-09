Jugoslavenski Titanic: Bio je to najveći tanker ikad izgrađen, a onda je nestao bez traga...

Posebno bolna točka u dugogodišnjoj povijesti pulskog brodogradilišta Uljanik je brod Berge Istra, slavni i zloglasni tanker od 314 metara koji je četiri godine nakon porinuća potonuo

<p>Uz bocu šampanjca, najveći i tehnološki najsloženiji brod koji je SFRJ, u to vrijeme jedna od pet najvećih brodograđevnih sila na svijetu napravila, u more je 1972. godine ispratila kuma <strong>Jovanka Broz</strong>:</p><p> "Krstim te, Berge Istra", rekla je tada. Četiri godine kasnije tanker je potonuo. Bila je to jedna od najgorih pomorskih nesreća te epohe koja je potpirila brojne spekulacije i teorije zavjere.</p><p>Berge Istra bio je brod u vlasništvu norveške brodarske tvrtke Sig. Bergesen d.y. i registriran u Liberiji.</p><p>Pripadao je klasi kombiniranih ili brodova za prijevoz nafte, sipkih tereta i rude s 227,550 kubičnih tona istisnine. Nosio je građevinski broj 296 u brodogradilištu Uljanik gdje je sagrađen te 1972.godine.</p><p>Berge Istra je bio najveći, a ujedno i prvi u seriji od četiri jednaka broda. Njegovi su blizanci ponijeli imena Berge Adria, Berge Brioni i Berge Vanga. </p><p>Na nedavnom održanom Pulskom festivalu prikazan je dokumentarac “Berge Istra” domaćih autora <strong>Zorana Angeleskog</strong> i <strong>Dražena Majića</strong>.</p><p>Film se bavi nastankom i izgradnjom najvećeg jugoslavenskog tankera, njegovim misterioznim iščeznućem kod Filipina, kao i sudbinom njegova broda blizanca, Berge Vange.</p><p>Temeljen na nikad prikazanim arhivskim snimcima od japanskog mora do londonskog Lloyd’sa, te na razgovorima sa svjedocima od Tenerifea do Norveške ovaj film pokušava dati i odgovor na pitanje kako se i zašto dogodilo da je gotovo novi, spektakularni orijaški tanker eksplodirao pokraj Filipina na Staru Godinu 1975.? </p><p>Naime, na Silvestrovo je brod nestao na putu iz Tubaraoa u Brazilu do Japana prevozivši željeznu rudu. Iznenada je izgubljen kontakt s tankerom u Tihom oceanu blizu otoka Mindanaa kraj Filipina.</p><p>Nakon tjedan dana, 7. siječnja 1976. brod je proglašen nestalim. Pokrenuta operacija potrage nije donijela nikakvih rezultata iako se tragalo uzduž i poprijeko po filipinskom akvatoriju. <br/> Cijela Jugoslavija je bila u potpunom šoku, a mediji puni dramatičnih naslovnica, svašta se špekulirao...</p><p>Život je izgubilo 30 članova posade. Preživjela su samo dvojica, Španjolci <strong>Imeldo Barreto Leon</strong> (41) i <strong>Epifanio Lopez</strong> (39), koje je na splavi pronašla japanska ribarica 20. siječnja 1976. </p><p>Na brodu je poginuo i električar <strong>Egidio Ševrlica</strong>, a njegov brat je u dokumentarcu “Berge Istra” svjedočio da je prvi glas kako s bratovim brodom nešto nije u redu dobio od novinara Glasa Istre, koji ga je zvao i zamolio za izjavu. </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Potraga je obustavljena 16. siječnja, no tri dana kasnije japanski ribari u moru pronalaze splav za spašavanje s dvojicom izgladnjelih i žednih pomoraca s Berge Istre, spomenutim Imeldo Barreto Leoneom i Epifanio Lopezom . Obojica preživjelih i danas su živi.</p><p><br/> Autori dokumentarca Angeleski i Majić u filmu ih intervjuiraju, a oni iznose svoja sjećanja na stravičnu tragediju. Na splavu su preživjeli 20 dana s oskudnim zalihama vode i hranom u granulama sve dok nisu ugledali japansku ribaricu.</p><p>No dok nisu pronađeni vjerovalo se da su brod zbog otkupnine oteli pirati. Nestanak broda vezivao se čak i uz “Đavolji trokut”. Tvrdilo se da je brod stradao od zaostale mine, zalutalog torpeda ili rakete.</p><p>Obojicu ih je spasilo to što su u trenutku eksplozije bili zauzeti poslom na provi broda. Začuli su prvi jaku, a portom dvije slabije eksplozije, koje su prelomile brod. Tanker je brzo počeo tonuti. Jedan od njih odmah se uhvatio za splav, drugi je pukim slučajem isplivao u blizini splavi pa ga je kolega povukao gore.</p><p>Najistaknutija teorija tvrdila je da su uzrok mogle biti eksplozije uzrokovane ostacima nafte u teretnom odjeljku koji je napunjen željeznom rudom.</p><p>Direktor Sig. Bergesena uporno je govorio da je brod stradao u erupciji podvodnog vulkana. Jugoslavijom se čak proširio glas da je norveški brodar brod namjerno potopio zbog osiguranja. No, ipak i norveški i hrvatski eksperti intervjuirani u dokumentarcu uvjerljivo pobijaju tu teoriju.</p><p>Glavni projektant broda <strong>Mladen Klasić</strong> odbacuje tvrdnje da je dizajn broda bio problem, i smatra kako je jedini razlog obje tragedije, i onoga na brodu Berge Vanga, varenja na palubi.<br/> A oba španjolska svjedoka navode da se eksplozija dogodila dok je na palubi Berge Istre radio varilac. <br/> Kapetan Berge Vange odbio je zapovijed da tijekom plovidbe rade varioci, no u brazilskoj se luci promijenio zapovjednik koji nije bio tako tvrda stava. Zbog toga je platio životom i on bi ostali na brodu.<br/> </p>