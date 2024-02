Julija Navaljna: 'Prestanite biti dosadni, postanite inovativni. Samo tako ćete poraziti Putina'

Julija Navaljna, udovica Alekseja Navaljnog, obratila se Europskom parlamentu u Strasbourgu kako bi govorila o situaciji političkih zatvorenika u Rusiji. Navaljni, vodeći oporbenjak u Rusiji i otvoreni kritičar Vladimira Putina, umro je u sibirskoj kaznenoj koloniji u kojoj je bio zatočen 16. veljače. Njegov sprovod će biti u petak u Moskvi.

- Nakon što je Putin prvi put pokušao ubiti Alekseja, živjeli smo nekoliko mjeseci u južnoj Njemačkoj. Aleksej se oporavljao od trovanja - iznova je učio hodati i pisati. Puno smo šetali, ponekad odlazili na kraće izlete. Na jednom od tih putovanja s djecom smo išli u Strasbourg. To je jedan od mojih i Aleksejevih najdražih gradova. Bili smo tamo nekoliko puta zajedno. Sada je moj muž mrtav. Mislila sam da ću u 12 dana od Aleksejeve smrti imati vremena da se pripremim za ovaj govor. Ali prvo smo proveli tjedan dana uzimajući Aleksejevo tijelo i organizirajući sprovod. Sprovod će biti u petak i još nisam sigurna hoće li biti miran ili će policija privesti one koji su se došli oprostiti od Alekseja - rekla je.

- Prošle subote bile su dvije godine otkako je Putin započeo sveobuhvatni rat protiv Ukrajine. Brutalan i podmukli rat. Ukrajini je cijeli svijet priskočio u pomoć. Ali prošle su dvije godine, puno je iscrpljenosti, puno krvi, mnogo razočaranja, a Putin nije otišao nigdje. Sve je već iskorišteno: Oružje, novac, sankcije... Ništa ne ide. I dogodilo se ono najgore: svi su se navikli na rat. Tu i tamo ljudi su počeli govoriti: "Pa, ionako ćemo se morati dogovoriti s njim..." A onda je Putin ubio mog supruga Alekseja Navaljnog. Po njegovoj naredbi, Aleksej je mučen tri godine: umro je izgladnjivanjem u malenoj kamenoj ćeliji, odsječen od vanjskog svijeta, zabranjeni su mu posjeti, telefonski pozivi, pa čak i pisma. A onda su ga ubili. I nakon toga su zlostavljali njegovo tijelo i zlostavljali njegovu majku. S jedne strane, javno ubojstvo je još jednom svima pokazalo da je Putin sposoban za sve i da se s njim ne može pregovarati. No, s druge strane, vidim i koliko su svi šokirani. Mnogi ljudi imaju osjećaj da se Putin uopće ne može pobijediti. I u tom očaju, sada me pitaju: Kako vam možemo pomoći? I razmišljam o tome kako bi Aleksej odgovorio na ovo pitanje - dodaje.

Foto: EU Parlament

- Aleksej je bio izumitelj. Uvijek je imao nove ideje za sve, a posebno za politiku. Imate izbore početkom lipnja. Mnogi od vas će se baviti kampanjom – sastajati se s biračima, davati intervjue, snimati reklame. Sada zamislite da je sve ovo nemoguće. Nijedna TV stanica neće napraviti intervju s vama. Nikakav novac na svijetu vam ne može pomoći s reklamom. Svi birači koji su došli na skupove bit će uhićeni zajedno s kandidatom. Dobrodošli u Putinovu Rusiju! Pa ipak, Aleksej Navaljni je uspio postati tamo najpoznatiji oporbeni političar. Uspio je nadahnuti milijune ljudi svojim idejama. Kako je to učinio? Uvijek je maštao i eksperimentirao. Ne smijete na TV? Naučimo kako napraviti YouTube videozapise tako da ih cijela zemlja može gledati. Ne smijete glasati? Možete osmisliti taktičku strategiju glasanja kako biste vladajućoj stranci oduzeli mjesta. Čak je i u Putinovom gulagu Aleksej uspio prenijeti ideje za projekte koji bi Kremlj natjerali u paniku. Bio je suprotnost svemu dosadnom. Ovo je odgovor na pitanje. Ako stvarno želite poraziti Putina, morate postati inovator. I morate prestati biti dosadni. Ne možete uništiti Putina još jednom rezolucijom ili drugim skupom sankcija koje se ne razlikuju od prethodnih. Ne možete ga pobijediti misleći da je čovjek od principa koji ima morala i pravila. To mu se ne sviđa, a Aleksej je to odavno shvatio. Nemate posla s političarem nego s mafijašem. Putin je vođa organizirane kriminalne skupine. To uključuje trovače i ubojice, ali svi su oni samo marionete. Najvažniji su ljudi bliski Putinu, njegovi prijatelji, suradnici i čuvari mafijaškog novca - nastavila je.

- Svi se moramo boriti protiv ove kriminalne bande. A politička inovacija ovdje je primjena metoda borbe protiv organiziranog kriminala, a ne političke konkurencije. Ne diplomatske bilješke, nego istrage o financijskim prijevarama. Ne izjave zabrinutosti, nego potraga za suradnicima mafije u vašim zemljama, za diskretnim odvjetnicima i financijerima koji pomažu Putinu i njegovim prijateljima u skrivanju novca. U ovoj borbi imate pouzdane saveznike – postoje deseci milijuna Rusa koji su protiv Putina, protiv rata, protiv zla koje on donosi. Ne smijete ih progoniti – naprotiv, s njima morate raditi. U ovoj borbi imate pouzdane saveznike – postoje deseci milijuna Rusa koji su protiv Putina, protiv rata, protiv zla koje on donosi. Ne smijete ih progoniti – naprotiv, s njima morate raditi. S nama. Putin mora odgovarati za ono što je učinio mojoj zemlji. Putin mora odgovarati za ono što je učinio susjednoj, mirnoj zemlji. I Putin mora odgovarati za sve što je učinio Alekseju. Moj muž neće vidjeti kako će izgledati lijepa Rusija budućnosti, ali mi je moramo vidjeti. A ja ću dati sve od sebe da mu se san ostvari, da zlo padne i dođe ova lijepa budućnost - zaključila je.