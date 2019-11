Junaci iz paklenog nebodera u Splitu: 'To je bila prava borba'

Temperatura je bila izuzetno visoka i u stanu je sigurno bilo predmeta koji goreći stvaraju takvu temperaturu i koji ne bi smjeli biti u stambenim zgradama. To je bila borba, mi smo došli doslovno kao bageri, probijati se korak po korak, pa onda smjena. Meni je bilo najbitnije da su sve kolege dobro, posebno mlađi.

Govori nam to Joško Šustić, jedan od heroja gasitelja velikog požara u splitskoj Papandopulovoj ulici. Kaže, nakon što su ugasili požar koji je u jednom trenutku prijetio da će progutati više stanova, odmah su otišli na drugu intervenciju. “Nastavio sam raditi, nema nikakvog bolovanja ili pauze”, rekao nam je i dodao da je u ponedjeljak navečer najnormalnije došao u svoju smjenu u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Splita.

- Jedino što nakon dva tuširanja spavam na kauču jer se neugodni vonj s požarišta u Papandopulovoj uvukao u sve moje pore - dodaje kroz smijeh.

O tome koliko je požar bio velik i opasan svjedoči i susjed koji živi u stanu preko puta zapaljenog stana. Majka ga je upozorila da se nešto “osjeti”.

Pogledajte video:

Razgovaramo s herojima iz Papandopulove: ovakav požar u stanovima još nisu doživjeli! Posted by 24sata on Monday, 25 November 2019

- Kad sam otvorio vrata našega stana, dočekao me žuti zid od dima. Doslovno zid! Odmah sam zatvorio vrata, namočio ručnik vodom i dao ga majci te nju kroz taj pakao otpratio niz stepenice, dok se još vatra nije proširila - svjedoči nam susjed. Stan preko puta u vlasništvu M. T. zapalio se u nedjelju ujutro. Vatrena stihija je samo zahvaljujući naporima vatrogasaca obuzdana, a nije bilo jednostavno - od topline se iskrivila betonska ploča, a oprema na gasiteljima se doslovno topila.

- Plamen je dolazio do mojega balkona, zahvatio je ogradu! Nisam paničarila pa sam uspjela na vrijeme izaći. Bilo je strašno, dim posvuda, a zidovi su i danas topli koliko je vatra bila jaka - rekla nam je Mladenka Mandekić, susjeda čiji je stan dva kata iznad. Iako u cijelom neboderu nema struje, popila je tablete za smirenje i prenoćila u stanu držeći otvorene prozore. No smrad je nepodnošljiv pa će razmisliti hoće li se privremeno odseliti iz stana, do rodbine.

Stanari imaju vodu, ali ne zna se kad će HEP “pustiti struju”. Govori se da će na to čekati desetak dana. Nakon očevida treba počistiti ostatke nakon požara, isušiti vodu, a tek onda bi trebali doći majstori koju moraju zamijeniti izgorene i oštećene instalacije. Oštećen je i lift, kao i još nekoliko stanova. Stručnjaci su pregledali stan i kažu da nema opasnosti od urušavanja jer zgrada ima mnogo nosivih zidova pa nije narušena statika objekta. Nekoliko stanara s kojima smo razgovarali kažu da su nekoliko puta prijavljivali vlasnika gorućeg stana M. T., ali da nitko nije reagirao, a on je navodno u stanu gomilao otpad - ambalažu, kućanske aparate, autofelge...