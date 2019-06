Jure sletio u kanal: Plakali su i liječnici. Bio je vrijedan dečko...

U Podgradini nedaleko od Opuzena lampioni za tragično stradalog tinejdžera. Vozeći traktor u utorak popodne, Jure Šešelj (19) sletio je u kanal pun vode.

- Velika je to tuga u kući. Znam da se Jure trebao vratiti kući, a nije. Majka ga je pokušavala dobiti na mobitel, ali bezuspješno. Ona i jedan njihov prijatelj išli su ga potražiti na polje. Majka ga je našla prignječenog pod traktorom u vodi. Strašne su to stvari, strašne - rekao nam je mještanin Podgradine ne mogavši suspregnuti suze.

Mladi Jure išao je traktorom preorati zemljište na području Mala Neretva. Izgubio je kontrolu nad strojem sletivši u kanal dubine tri i pol metra. Traktor se prevrnuo i pao na mladog vozača koji je smrtno stradao.

Jure je nedavno završio srednju školu i odlučio se s obitelji posvetiti njihovu poslu - mandarinama.

- U utorak je bilo strašno sparno, onda bi se raskidali oblaci i upeklo bi sunce. Je li ga to umelo, je li bio umoran, je li mu traktor ‘poletio’ preko tvrde zemlje, ma tko će to sad znati. Nije više ni važno. Nije on puno rano išao tamo orati, ali ovih dana, kako je konačno stala kiša, ima jako puno posla na zemlji, ima puno korova i svi kasne s radovima - objasnio nam je mještanin.

- Traktori se znaju ponašati nepredvidivo i treba imati iskustva u radu s njima. Mnogi olako shvaćaju traktor jer ima malo ‘komandi’, pa nekad daju i djeci od 10 ili 12 godina da njime upravljaju. Ali nije traktor šala. Ne poznajem nikoga tko nije imao nezgodu s traktorom - upozorio je mještanin.

Jurin traktor iz kanala su izvukli već istog popodneva. Riječ je o voćarskom traktoru Goldoni Ronin 50, koji je bio tehnički ispravan i registriran do prosinca 2019. godine.

Iz MUP-a doznajemo da su u prva četiri mjeseca ove godine 92 traktora sudjelovala u nesrećama. Poginulo je četvero.