Jure: 'Susjedove fekalije cure mi u sobu, a on sve zataškava!' Susjed: 'Ma gdje su mu dokazi?'

Dvije septičke jame, međusobne optužbe i mnogo teških riječi unijeli su razdor među susjedima u Rovanjskoj kraj Zadra. Žestoka svađa stigla je sve do središnjice HDZ-a, traže se i neovisni vještaci....

<p>- Ovo su vam doslovno živa g***a - kazao nam je <strong>Jure Ćoza (34)</strong> lupajući dlanom po podnožju susjedove kuće iz koje je curilo nešto prljavo, dok su kapljice prskale uokolo. Zvao je i nas da dotaknemo tekućinu i uvjerimo se da će nam ruka nakon toga zaudarati na izmet.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Fekalije mu cure iz susjedove septičke jame</p><p>Uz mjesto gdje propušta mlaz, Ćoza je iskopao dvije velike rupe kako bi dokazao da fekalije cure iz susjedove septičke jame kroz zemlju izravno do spavaće sobe u prizemlju niže smještene kuće u kojoj Ćoza živi na padinama Velebita u Rovanjskoj kraj Zadra. </p><p>- Mislio sam da curi moja septička jama pa sam je zatrpao i iskopao novu ispod kuće. Sanirao sam je prije dvije godine, betonirao i podebljao zidove. Sad se točno vidi da susjedove fekalije prolaze izravno u moju spavaću sobu koju zbog opasnosti od zaraze držim zaključanu. Ostale su mrlje po zidovima, a nekad sve 'zapliva', cijeli pod. Strašno! U renoviranje sobe uložio sam 35 tisuća kuna, u premještanje jame još 20, a u kopanje ovih jama da se vidi kuda fekalije prolaze, još sedam tisuća kuna. Toga nema u Afganistanu, a sve zato što je sin vlasnika donačelnik u Općini Jasenice. S njim želim razgovarati, a ne s njegovim ocem koji ima 90 godina i ništa ne čuje. No, on me ignorira i želi me isprovocirati da ga udarim pa da završim u zatvoru, ali neće mu uspjeti - ljuti se Jure Ćoza. Kaže da je zvao sanitarnu inspekciju ali da su mu poslali komunalca izravno iz općine u kojoj je susjedov sin <strong>Dane Rončević</strong> donačelnik. Vjerujući kako je komunalac nakon toga slučaj pospremio u ladicu, tražio je 'neovisnog' sanitarca uz požurnicu, ali nisu mu, kaže, ni odgovorili.</p><p>- Zvao sam ja i u HDZ, i to tri puta, a na koncu mi je glavna <strong>Plenkovićeva tajnica</strong> rekla da ne mogu oni tu ništa. Ma to su njihove igre bez granica, a ja se osjećam bespomoćno, isprovocirano, poniženo i jadno. Boli me duša di ja to živim. Da je kazao 'sanirat ćemo', pa da se dogovorimo jer svakome se može nešto ovakvog dogoditi, ali nemoj mi se rugati po pravdi boga - kaže Ćoza.</p><p>U susjednoj kući našli smo Mariju Rončević koja nas je uputila na sina negodujući što joj susjed neradnik blati kuću. Dodala je da sram bilo i njega i nas te da je ono što curi voda iz gusterne, a ne fekalije iz septičke jame.</p><p>Dane Rončević pak kaže da on ne zna odakle što curi, a da to ne može znati ni Ćoza, jer se ne može ući u trag vlazi ni išta dokazati.</p><p>- Možda baš curi iz njegove stare septičke jame koju je samo zatrpao, ali ne i ispraznio. Pa ja sam mu pomogao da novu iskopa, a on se tako ponaša, pritisak mi radi, neizdrživo je. Ja mu želim sve najbolje, poštujem ga i volim, pomogao sam mu. A on iskorištava to što imam političku funkciju. Ta kuća je u vlasništvu mog oca, ja imam braće i sestara i ne znam kome će je jednog dana pripisati, da bi ulagao u nju. Ni kuća u kojoj on živi nije njegova nego njegove bake, a ja živim u svojoj kući na potpuno drugom mjestu - kaže Rončević.</p>