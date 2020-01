Juričan je pisao Bandiću: Da je krimos biti lako bio bi to sva'ko

Dario Juričan, predsjednički kandidat koji je u prvom krugu izbora dobio čak 88 000 glasova, nakon predsjedničke kampanje na svojim se društvenim mrežama i dalje se nastavlja obračunavati s Milanom Bandićem - kako kaže, svojim jednim pravim protukandidatom.

U utorak je tako na svojoj Facebook stranici, objavio novo pismo Bandiću, uoči njegovog suđenja na Županijskom sudu.

Milan Bandić je USKOK-ov višestruki optuženik, a suđenje se očekuje u srijedu.

Pismo prenosimo u cjelosti:

VOLJENI VOĐO, NE DAJ DA OD TEBE RADE KRIMINALCA!

Voljeni vođo,

tvoje suđenje iz proceduralnih razloga kreće od početka i ti se sutra moraš uprizorit na Županijskom sudu. Žao mi je što te gnjave. Rade od tebe najvećeg kriminalca!

Nadam se da ćeš doći u sudnicu u jednom od onih po mjeri skrojenih odjela što si ih za masne pare dao napraviti u Italiji. Nemoj doći u onom šalu od kašmira, osim ako prije toga nisi na njemu odrezao etiketu. Važno je pazit na detalje, znaš ti to dobro.

Nisi baš nešto dolazio na suđenje, pa dozvoli da te podsjetim na proceduru.

Staviti će te u prvi red, prvog u liniju, ti si, kaže Uskok, il capo di tutti i capi!

Nije to mala stvar, da je krimos biti lako bio bi to sva'ko.

Do tebe će biti Slobodan Ljubičić Kikaš, ako ne bude naglo bolestan, a do njega Petar Pripuz. Kikaš će s Pripuzom zbijat šale i pošalice, dok ga sutkinja ne opomene, a ti ćeš se jako truditi da ne vidiš Pripuza. Tako je barem bilo prvi put kad si bio na Sudu.

Onda će te sutkinja Rahela Valentić prozvat i pitati kako se izjašnjavaš?

Ti ćeš ustati i reći: Nisam kriv!

U tom trenutku će se u dvorani prolomiti očaj i svi će pomislit kako je ruka pravde opet napala nevinog čovjeka i cijeli grad će briznut u kukanjavu i plač!

Kad sjedneš, kroz glavu će ti proći lik i djelo Miroslava Kutle. Znaš ti dobro da je sutkinja Valentić ta po čijoj je jedinoj pravomoćnoj presudi Kutle osuđen i nakon čega je otišao na službeni put u BiH. Treba imati izlaznu strategiju po uzoru na najbolje. Tako i treba. Nekad su najjednostavnija rješenja ona najočitija.

Nakon tebe i ostala janjad izjasnit će se nevinima.

Čekati ćeš nervozno da suđenje prođe, a televizija će tvoje patničko, nevino lice vrtiti u svim vijestima.

Ali vijesti su kao i ljudi, brzo zaboravljaju. A ti ćeš drugi dan predstaviti javnosti barem osam ako ne i deset novih projekata i uljepšati nam svima živote.

Imaš pravo, sutra je novi dan.

I samo da ti napomenem, u subotu 25.1.2020. će biti ravno 100 dana od kad sam te pozvao na sučeljavanje – evo provjeri www.milanbandic.net

Biraj mjesto i vrijeme. Možeš doći čak i u onim Louis Vuitton cipelama koje pomno skrivaš.

Čekam te. U ovom gradu nema mjesta za jednog od nas.

Dario Juričan

