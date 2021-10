Aktivist i redatelj Dario Juričan drži konferenciju za medije. Kao tema je najavljena presuda Visokog upravnog suda u slučaju Juričanove želje da promijeni ime u Milan Bandić, a Juričan govori i o sastanku na kojem je bio sa Nikolom Vukovićem i Sandrom Benčić.

Juričan tvrdi da je njegova uloga na tom sastanku bila medijacija među stranama.

- Žao mi je što je došlo do medijskog prepucavanja, a ja u istome ne namjeravam sudjelovati. Također, nisam imao uvid u izbor predsjednika Uprave Zagrebačkog Holdinga bilo kojom radnjom, niti sam imao saznanja tko će biti odabran za predsjednika Uprave. Kao medijatoru među stranama, za mene je ta priča završena njihovim razlazom - rekao je Juričan.

- Svrha mog dolaska na sastanak je bila medijacija među stranama. Ja sam uložio jako puno da se riješimo koruptivne vlasti Milana Bandića, sav moj aktivizam je bio za interes građana. Ako sam nešto krivo napravio... Mislim da nisam. Digla se velika priča u medijima, mislim da nema velike priče. Žao mi je što se strane nisu uspjele dogovoriti. Mislim da su sve strane time što su došle pokazale da ima volje za razgovor. Vidite da sad strane ratuju u medijima, moja priča je tu završila. Moje je bilo samo da budem medijator - rekao je.

Juričan kaže da nije bitno što je tko dogovorio i da je on na taj sastanak išao za dobrobit građana Zagreba.

- Išao sam tamo u najboljoj volji, išao sam tamo u interesu građana, da grad napokon prosperira. To je cijela moja uloga u toj priči - rekao je Juričan.

Nije želio govoriti o tome tko je dogovorio sastanak.

- Zato što mislim da je to ne bitno. Da me zvao Grmoja, da me zvao bračni par Raspudić ja bih došao - rekao je.

Ponovio je kako je on djelovao kao medijator između dvije suprotstavljene strane.

Juričan kaže kako ministar Ivan Malenica tri tjedna nije postupio po presudi Visokog upravnog suda da se njegovo ime promijeni u Milan Bandić te da je njegova građanska dužnost da ga uhiti, a na presicu je ponio i ružičaste lisice.