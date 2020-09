Juričan s frendom proizvodi gin: Bit će dugovječan kao Manolić!

Uz snimanje filmova i predsjedničku kandidaturu, redatelj Dario Juričan je s Nikolom Ilijašem izbacio i novi brand gina. Krenuli su iz garaže, a zeza se da je cilj na kraju preuzeti vinariju od posrnulog tajkuna

<p>Pozvali bismo i susjeda Ivu Sanadera da proba naš craft gin, ali eto, nažalost je u zatvoru, kažu nam redatelj <strong>Dario Juričan</strong> i njegov prijatelj Nikola Ilijaš dok sjedimo u dvorištu kuće na zagrebačkom Goljaku. </p><h2>Pogledajte video: Juričan se bacio u novi biznis</h2><p>Uz nas otvorena vrata male destilerije i posađeni začini koje koriste u proizvodnji novog branda gina. Svoj craft gin su nazvali 16-ica, po tome što je Zagreb na 16 meridijanu i u njega ide 16 začina odnosno biljaka.</p><p>Iako je Juričan zadnje dvije godine javnosti poznat po svojim sarkastičnim javnim istupima kojima kritizira političare, filmu o Milanu Bandiću koji je pri kraju i predsjedničkoj kandidaturi, već dvije godine je s Nikolom spremao novi proizvod.</p><h2>On su ruke i mozak, ja sam jezik</h2><p>Sada su ga napokon počeli prodavati preko svoje tvrtke Craft destilerija Zagreb.</p><p>- Nikola su ruke i mozak ovog gina, ja sam više jezik. Spoji sam sve zajedno. Kada se veselim uspjesima gradonačelnika Bandića, popijem gin. Kada radim show, opet popijemo gin - kaže Juričan.</p><h2>Svi velikani su krenuli iz garaže</h2><p>S Nikolom se upoznao još prije 10 godina kada je od njegovih roditelja unajmio stan. Postali su prijatelji, a prvi pokušaj je bio proizvodnja craft piva. Ali su ubrzo shvatili da je ta tržišna niša zasićena, pa su se okrenuli ginu koji obojica vole piti.</p><p>I uvjereni su da imaju proizvod izvrsne kvalitete. Već su ih dva bara uzeli, a primili su i prvu veliku narudžbu: tri kartona, odnosno 16 boca od jednog kupca. Za njih je to veliko jer svi koji su probali gin, vratili su se kupiti.</p><p>Prije nego su došli do proizvoda kojim su zadovoljni, skuhali su 50-ak vrsta gina.</p><p>- Sjećam se prvog kojeg sam napravi i pretjerao s limunom i narančom, Dario je probao i rekao da je to više limončelo nego gin. Obišli smo sve gin sajmove i učili. Sve sastojke nabavljamo od lokalnih OPG-ova ili ih sami beremo. Borovica koji je osnovni sastojak nam dolazi iz Kosinja. Sve radimo ručno, a okupili smo i tim prijatelja koji nam je pomogao s dizajnom. Cilj je imati kvalitetan proizvod, a ne ići u masovnu proizvodnju - kaže Ilijaš u čijoj "garaži" je i destilerija kapaciteta 600 litara mjesečno. </p><p>On je i registrirao tvrtku, a uspIo je dobiti i državne poticaje za samozapošljavanje koji su pomogli u pokretanju proizvodnje.</p><p>Juričan je suvlasnik tvrtke.</p><p>- Svi velikani su krenuli iz garaže, a možda jednog dana preuzmem vinariju u Iloku od posrnulog tajkuna - u svom stilu dodaje Juričan. </p><h2>Manolić nam je susjed</h2><p>Promociju će imati ove subote u jednom zagrebačkom baru. A prijatelj miksolog je složio i koktele. Pa će posjetiteljima biti ponuđeni: Jožina krv, Joža Manolić bloody sour i Joža Manolić gin tonic.</p><p>- Manolić nam je susjed tu na Britancu, a i nadamo se da će gin biti dugovječan kao on - obrazlažu zašto su tako nazvani kokteli.</p><p>Osim klasičnog dry gina, druga vrsta je Tayberry & Rose. Tayberry je inače križanac maline i kupine za kojeg u hrvatskom jeziku nema prijevoda. To voće nabavljaju od tete Đurđe iz okolice Zagreba, a kako je sezonsko, proizvest će samo 120 litara te vrste gina. Gradonačelniku Bandiću Juričan nije poslao jednu bocu.</p><p>- Kad dođe na premijeru filma, poslužit ćemo ga ginom - kaže.</p>