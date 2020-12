Redatelj Dario Juričan napisao je drugo ljubavno pismo zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću. U njemu otkriva i neke dosad nepoznate detalje koji su spomenuti u njegovom filmu Kumek koji će sutra biti prikazan na RTL-u.

Primjerice, Juričan je prvi objavio u filmu da su u pretresu stana pri uhićenju Milana Bandića pronađeni i certifikati za dijamante, ali ne i sami dijamanti. Juričan je sada dobio, tvrdi, i potvrdu od zlatara Josipa Palića koji je izdao jedan od dva certifikata.

Novo pismo uvezuje na sarkastičan način još Bandićevih afera s nekim novim zanimljivim detaljima, ironizira Bandićevu bosanskohercegovačku putovnicu, ali i uspoređuje mladog i današnjeg Bandića. Juričan danas gradonačelnika Zagreba naziva Bundić zbog njegova obilaska krznarije u Zagrebu sa suradnicom Natalijom Pricom Oreški.

Objavu koju je naslovio: "Ljubavno pismo Milanu Bandiću, kralju predgrađa koji se kiti dijamantima" prenosimo u cijelosti.

"Posvetio sam ti i knjigu na kojoj se tinta još osušila nije, a ti si već završio u tri nove afere - Žičara, Mirogoj i Bundica!

Uspijeva li te tvoje poduhvate više itko pratiti? Nadam se da je tvoja BiH putovnica uvijek uz tebe, za prelazak na slobodni teritorij!

O kako si bio mudar kad si se pred koju godinu dosjetio izvaditi putnu ispravu druge ti domovine, baš kao i tvoji časni prethodnici Miroslav Kutle, Zdravko Mamić i još poneka žrtva hrvatskog pravosuđa...

Da te podsjetim, Bundiću, o udruženom pothvatu tebe i tvojih pajdi raspravlja se na Županijskom sudu u Zagrebu u tolikom broju procesa da ćemo po njima ubuduće prvašiće učiti abecedu - “djeco, A kao Agram, B kao Bundekfest, C kao Cibona, Č kao Čistoća…” Neka slova se i dupliraju, pa dijete može odabrati hoće li P naučiti kroz aferu Prljavi policajci ili Pročistač, a za slovo V može birati između Vrtića i Vruće čokolade. Djeca će naravno izabrati čokoladu, kao što i ti Milane uvijek odabereš ono najslađe - primjerice, najslađu bundicu..

Prečesto griješiš, Bundiću. Tako su i tvoje pajde u slučaju Nadstrešnice falsificirale dokumentaciju za svaku od 350 nadstrešnica, no previdjeli su da su originalni dokumenti ostali u projektnom uredu vanjske tvrtke...

Sjećaš se kako si poslije u restoranu Gračanka Kamanjo o tome žustro pripovijedao svom pajdašu Željku Šelendiću, popularnom Šeli, koji je proizveo sve te nadstrešnice - po njemu prihvatljivoj cijeni, naravno. Drago mi je što je dotični gospon Šela, želeći se valjda nekako odužiti obitelji Bundić, od sve te zagrebačke sirotinje koja ti je navodno na srcu baš tvojoj kćeri dao na korištenje svoj stan bez plaćanja najamnine. Izgleda da joj se stan svidio jer si ga na kraju kupio.

Veseli me što je lova za Šelin stan došla od stana tvoje supruge Vesne u Preradovićevoj, za koji ste vas dvoje izveli cijeli mali igrokaz oko fiktivne rastave brake, a sve kako bi taj stančić kupili za siću. Ona bravura kojom predstavnik stanara u Preradovićevoj izdaje lažnu potvrdu da su Vesna i kćer Ana Marija godinama živjele u Preradovićevoj, a ne s tobom u Bužanovoj, držim uokvirenu u uredu, da me svaki dan podsjeti koliko si spreman zaorati po dnu.

Dok sam prošle godine pisao o tome kako si u svom stančiću od 240 m2 u Bužanovoj dao odrezati Fendi etikete s namještaja, očajnički pokušavajući sakriti mu skupo podrijetlo, nisam ni slutio da ti je ama baš sav namještaj u tom luksuznom stanu Fendi: svi kreveti i ormari, stol za objed i pisaći stol od krokodilske kože... Ok, pardon, kuhinja je Schiffini. I ne dođe manje od 50.000 eura, jel’ da Bundiću? Pa toliko ti od svoje plaće ne zaradiš niti u dvije godine. Svima si majka, ali ni sebi nisi maćeha.

Lajkam, lažni prijatelju zagrebačke sirotinje, tvoj jacuzzi. I tvoj stakleni radijator.

Naročito lajkam tvoje dijamante i njihov certifikat iz Zlatarne Josipa Palića. Drago mi je što u pretresu raznih stanova kojima se koristiš ti dijamanti nisu nađeni. Ne bi Uskok znao što će s njima, ali ti srećom dobro znaš pa si ih podijelio potrebitim suradnicama, dobri moj Rezaču etiketa.

Posebno me veseli, nenadmašni moj učitelju, priča koju si izveo sa slikama Murtića, Kulmera, Jordana i drugih, koje si držao u vikendici u Slavagori, potom sakrio kod svog pajde Slobodana Ljubičića Kikaša u Španskom i onda, sa svojom misterioznom odvjetnicom, nagovarao akademkinju Vidu Demarin na lažni iskaz kako tvoje slike iz Slavagore zapravo pripadaju zakladi koju je ona vodila. Slike je zaplijenio Uskok, Igor Zidić ih je procijenio, dao im odokativne radne nazive, a Vida Demarin razotkrila Uskoku tvoju prljavu igru. Kad je Uskok htio gđu. Odvjetnicu dovesti na prepoznavanje, pa da sve lijepo razjasni, ta je iznenada završila u bolnici Jordanovac, gdje joj je tvoj pajdo Miroslav Samaržija potpisao nalaz. Lajkao bih ti, moj Bandiću, te vrhunske organizacijske sposobnosti, samo da u svojoj kratkoj pameti nisi Zidićeve radne nazive slika koristio na krivotvorenom dokumentu koji si želio da Vida Demarin potpiše! S tvojom pameti, dobro nam još i grad funkcionira, nisi ga uspio potpuno uništiti - jedino što je tvoj pajdo odvjetnik Krešimir Krsnik uspio likvidirati klub Jabuku. Nadam se da je Krešo zauzvrat dobio dovoljno drugih poslova za Grad i Holding!

Kako čujem, i drugi tvoje pajde su vrijedni, pa je tako obitelj Brzica iz Gruda počela prodavati tvoje tajne stanove. Baš me zanima u što će biti uložen taj novac - opet u dijamante, oldtajmere i rasne konje, ili imaš neku moderniju ideju?

Sjećaš li se tih stanova, moj Rezaču? Prema Rješenju Vrhovnog suda Broj: I Kž-Us 144/14-4 "kupovina predmetnih nekretnina znatno prelazi zakonite prihode Mate i Silvane Brzice, a do sada prikupljeni rezultati posebnih dokaznih radnji upućuju na žalitelja (op.a. - to si ti, Gradonačelniče!) kao osobu koja koristi i raspolaže stanovima.“

Lajkam kako je Brzicama, tebi i Dušku Ljuštini, vaš pajdo Ratimir Jureković, inače prvooptuženi u aferi Bundekfest, uzgajao i klao svinje. Pajde ujedinjene oko svinja i svinjarija.

A kad smo već kod životinja, dobri moj Gradonačelniče, nas dvojica živimo u dva paralelna Zagreba. U jednom, privatnom Zagrebu, tvoj pas Rudi pozira na Fendi dekici, a u drugom, onom javnom Zagrebu, napušteni psi crkavaju od nebrige u skloništu u Dumovcu, koje je pod tvojom upravom.

Onaj mali, skromni dječak Milan Bandić s dva broja prevelikim cipelama, kojeg je mama Blagica godinama slala da ministrira u crkvi u Runovićima, gleda ovog današnjeg, lažljivog i razmetljivog Milana Bandića i zatvara oči. Jer mu se gadi.

Tvoja priča je završila.

Pečem te na tavi k'o šniclu, sjeckam na komadiće i dodajem čili umak.

Rezaču etiketa i sakupljaču dijamanata, gotovo je.

Ti ideš u zatvor.

Dario Juričan, gradonačelnik svemira