Hrvatska se probudila s debelim temperaturnim minusima, temperature su noćas bile od -14 do -10, a najniža temperatura izmjerena je na postaji Zvečevo, -16.7.

Kako javlja prognostičar N1 televizije, na Jadranu uz obalu temperature su bile od -3 do 0. Pri tlu na 5 centimetara visine mraz je još jači te je u unutrašnjosti temperatura pala do -15.

Prema podacima s DHMZ-a, u Sinju je jutros u 7 izmjereno -11 stupnjeva, u Kninu -8, a u Makarskoj, Dubrovniku i Splitu 0. U većini Slavonije živa se spustila na -10, dok je u Zagrebu izmjereno -6. Noćas je u Pločama izmjereno -10.

Snijega ima najviše na Zavižanu 31 cm, na Sljemenu 12 cm, a u nizinskim krajevima unutrašnjosti od 1 do 6 cm.

Danas će vrijeme biti pretežno sunčano uz malo uglavnom visoke prozirne naoblake i to u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i Istri hladno, a sjeverni vjetar će pojačavati osjet hladnoće.

Na Jadranu sunčano uz tramuntanu i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od -3 do 2, a na Jadranu od 2 do 4, na otocima do 7 °C.

Nastavak tjedna promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i postupno toplije.

U petak se očekuje razvoj plitke ciklone nad Genovom i sjevernim Jadranom s kojom će zapuhati jugo koje će dopuhati oblake i oborinu nad naše krajeve krajem tjedna.

Novi ledeni val najavljuje se za prve dane veljače. Izgledna je prava zima u zapadnoj Europi sa snijegom, snježnim mećavama i jakim padom temperature.

Alpe će utjecati na prodore sa sjeverozapada, a nije isključen ni obilan snijeg i u našim krajevima.