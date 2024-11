Južina i kiša. Pogledajte što nas čeka u subotu! Objavili i karte

Nakon kišne srijede, do jutra bi kiša uglavnom trebala stati. pa nas čeka umjereno do pretežno oblačan četvrtak. Povremeno će biti kiše i to češće na Jadranu u prvom dijelu dana. No nije sve tako crno, bit će kraćih sunčanih razdoblja tijekom dana i to na istoku Hrvatske, i na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj te najvjerojatnije na Kvarneru.

DHMZ-ov Tomislav Kozarić za HRT najavljuje povratak kiše na istoku države navečer, a mjestimičnu kišu i na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj.

Više oborina će biti u noći na petak, a uz pad temperature u višem gorju moguća je susnježica i snijeg.

Kiše će povremeno biti i u Dalmaciji uz slabo i umjereno jugo, a isto je i na krajnjem jugu države.

Ujutro u unutrašnjosti mjestimice je moguće magla po nizinama. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9 Celzija, na Jadranu između 9 i 14 °C. Najviša dnevna temperatura od 9 do 13, na Jadranu između 13 i 18 °C.

Petak bi, piše Kozarić, na Jadranu trebao donijeti prestanak kiše i prolazno razvedravanje, prvo na sjeveru, a popodne i na jugu, dok će za vikend biti uglavnom suho i djelomice sunčano, a uz više oblaka u subotu na jugu može biti malo kiše. Zapuhat će i jaka bura, a u subotu i olujna koja će sniziti temperature.

Na kopnu će pak ostati umjereno do pretežno oblačno, a moguće su slabe oborine na granici kiše i snijega, dok je u subotu u gorju moguća susnježica i snijeg. Hladnija subota će i u kopnenim krajevima biti vjetrovita.

Stiže i snijeg

Istramet je objavio kartu što nas čeka u subotu.

- Uslijed kruženja vlažnijeg zraka u sklopu razvoja visinske ciklone, u gorskom području povremeno će padati snijeg, a manje količine moguće su povremeno i u nekim nizinama unutrašnjosti Hrvatske. Temperature zraka u kopnenom području bit će prave zimske. Oborine će prema svemu sudeći izdašnije biti u BiH i Srbiji, nego li u Hrvatskoj - objavili su.

Pogledajte prognozu temperatura za subotu:

Foto: Istramet