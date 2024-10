Južina, sunčano i toplo: Fronta uragana Kirk navečer će proći kroz Hrvatsku, vikend sunčan

Promjenljivo, razmjerno vjetrovito i iznadprosječno toplo. Do sredine dana uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru ponegdje kiša, a potom sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice izraženijim. Najsunčanije na istoku. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i južni, u gorju s olujnim udarima, a na Jadranu će zapuhati jako do olujno jugo. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 17 i 22 °C. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C, u gorju malo niža, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za četrvtak.

Foto: DHMZ

Fronta uragana Kirk u Hrvatsku će doći sutra predvečer s pljuskovima. Prije toga dobar dio dana će biti djelomično sunčano i toplo, ali vjetrovito uz južinu. Već u petak novo proljepšanje (još uz kraći pljusak) nakon čega bi vikend trebao biti suh, ali malo svježiji.

Na istoku će sunčano biti prijepodne, a poslijepodne se očekuje porast naoblake, dok kiša najvjerojatnije na zapad stiže tek navečer. Puhat će umjeren južni i zapadni vjetar i bit će vrlo toplo, najviša temperatura ponegdje i do 28 stupnjeva.

Foto: DHMZ

U središnjim predjelima prijepodne djelomice sunčano, popodne rast naoblake i mjestimice pljuskovi, glavninom u noći na petak. S izraženom južinom temperatura će biti znatno viša od prosjeka za doba godine, ujutro 16, popodne oko 25.

Na zapadu će biti promjenjivo, u gorju i pretežno oblačno, osobito u drugom dijelu dana s kišom, lokalno moguće i obilnijim pljuskovima. Puhat će jako, ponegdje i olujno jugo i južni vjetar, a u višem gorju jugozapadni. Bit će vjetrovito, a more često valovito, ali i dalje relativno toplo.

U Dalmaciji većinu dana suho i sunčano uz jako do olujno jugo, navečer stiže naoblačenje sa sjevera, s lokalno moguće izraženijim pljuskovima i grmljavinom uglavnom tek u noći na petak.

Foto: DHMZ

Na krajnjem jugu djelomice sunčano, iako već ujutro ponegdje može pasti malo kiše. Obilnija oborina će izostati, a sunčana razdoblja bit će osobito česta na otocima. Puhat će umjereno i jako jugo koje će poslijepodne malo pojačati, prognozira meteorolog Izidor Pelajić.

Početkom vikenda bit će sunčano i stabilno, ponegdje ujutro magla i još malo manje toplo, a već u nedjelju u gorju opet može pasti malo kiše.