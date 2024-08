Južna Karolina priprema se za poplave, prijeti oluja Debby

U dijelovima istočne Južne Karoline u četvrtak bi moglo pasti još 23 cm kiše, rekli su prognostičari, s ukupnom akumuliranom kišom koja na nekim mjestima doseže i više od 63.5 cm otkako je oluja Debby u ponedjeljak zahvatila jugoistočni dio Sjedinjenih Država.

Premda je Debby u srijedu proizvela manje kiše nego prethodnih dana, meteorolog iz Nacionalne meteorološke službe Rich Bann upozorio je da će četvrtak biti drugačiji.

"Kad Debby krene prema unutrašnjosti ... prijetnja obilnih kiša izazvat će zabrinutost od poplava."

Bann je rekao da će do petka pasti do 10 cm kiše u Virginiji sve do Pennsylvanije, gdje je tlo na nekim dijelovima već natopljeno od drugih oluja ovog tjedna, povećavajući tamošnju zabrinutost zbog poplava.

Do vikenda bi oluja također mogla proizvesti kišu do 10 cm u središnjoj državi New Yorku i u sjevernom Vermontu.

Oluja Debby se nalazi oko 35 km sjeveroistočno od Charlestona i kreće se oko 7 km na sat prema sjeverozapadu, s maksimalnim vjetrom od 85 km na sat. Danas se predviđa dodatno slabljenje kako se središte oluje pomiče dalje u unutrašnjost, rekao je Nacionalni centar za uragane.

Najmanje šestero ljudi poginulo je na Floridi i u Georgiji u oluji koja je u ponedjeljak kao uragan prve kategorije stigla do floridske obale i krenula prema sjeveroistoku.

Guverneri Sjeverne i Južne Karoline, Floride i Georgije proglasili su izvanredno stanje. Oluja je već ostavila četvrti i zajednice pod vodom, poplavivši domove diljem regije.