'Kad bi drugi o nama mislili što i Vučić, ne bismo predsjedali EU'

<p>Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3860474/davor-bozinovic-za-rtl-otkriva-kako-je-doslo-do-povijesnog-dogovora-da-predstavnik-srba-dodje-na-proslavu-oluje/" target="_blank">RTL </a>je objasnio kako je došlo do povijesnog dogovora da na proslavu Oluje dođe i predstavnik Srba te rekao kako do tog poteza dovela politika Vlade RH.</p><p>- Ne bih kazao da je nešto presudilo, ali sigurno je u ovom razvoju situacije dovela politika Vlade Republike Hrvatske. To je već četiri godine mandata u kojem smo sigurno napravili dobre stvari za Hrvatsku i nastavit ćemo u tom smjeru - poručio je Božinović.</p><p>Napomeno je kako su 'ovo prevažni događaji da bi postavljali uvjete'. Kroz posljednje četiri godine, kako kaže, vodili su teme vezane uz Domovinski rat, vodili su i druge teme, vodit će ih i dalje.</p><p>- Tomo Medved ići će na mjesto gdje su poginuli civili, ne samo kao potpredsjednik Vlade i ministar branitelja - kazao je.</p><p>Na pitanje zašto će baš ministar Medved biti u Gruborima, a ne on, Božinović je rekao kako 'nema inzistiranja i kako su to razgovori ozbiljnih ljudi koji žele dobro ovoj zemlji'.</p><p>- Hrvatska je demokratska država, koja je ostvarila sve svoje nacionalne ciljeve, oslobodila teritorij od agresije koja se vodila iz Beograda. Postala je NATO i EU članica te je sigurno da kad bi netko mislio što i Vučić, sigurno bismo bili na marginama, a ne upravo završili predsjedanje Vijećem EU - komentar je ministra na nedavne izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Dodao je i kako ne zna hoće li biti problem Pupovčev odlazak u Raču.</p><p>Na pitanje kakve su sigurnosne procjene proslave u Kninu, Božinović je rekao da će proslava proći uz striktne epidemiološke mjere. </p><p>- Dakle, i ta obljetnica, kao i sve, morat će se prilagoditi okolnostima, ali siguran sam da će organizacija biti na visini kao i dosad - kazao je.</p><p>Upitan hoće li ovo biti nastavak poruke Ante Gotovine 'da se okrenemo budućnosti', potpredsjednik Vlade je rekao da ćemo to tek vidjeti.</p><p>- General Gotovina davao je konzistentne poruke na tom tragu i mislim da Hrvatska sa svime što radi ima svoju budućnost - izjavio je Božinović, dodajući kako nije vidio da je Gotovina ikako sudjelovao u pregovorima i dogovorima.</p>