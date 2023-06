'Kad bi nama bilo u cilju da SDP padne, mi bi bili glupi. Hrvatska treba dvije jake stranke ljevice'

Činjenica da će samo velika izlaznost građana na izbore sljedeće godine doprinijeti tome da se sruši HDZ je ključan argument zašto smo donijeli ovu odluku. HDZ pada onda kada je izlaznost veća i zato HDZ radi sve da izlaznost bude mala. Da bi dobili građane na izbore, posebno one neodlučne i apstinente, ključno je, posebno na ljevici, da točno znaju kome daju glas. Ključno je i da smo prva stranka koja je rekla kako izlazi na izbore, ali i s kim će i s kim apsolutno neće koalirati nakon izbora, poručila je predsjednica Kluba i koordinatorica Možemo, Sandra Benčić, komentirajući izjavu SDP-ova šefa Peđe Grbina da je Možemo odlukom da samostalno izlazi na izbore, a ne u koaliciji s njima, stavio interes stranke ispred interesa građana i rušenja HDZ-a.

Ovo je fer i korektno prema biračima, dodaje Benčić.

- Smatramo da Hrvatska treba dvije jake stranke ljevice da bi se formirala lijeva vlast i da je za to ključno da i jedna i druga stranka, mi i SDP, maksimiziraju izlaznost svojih birača i onih koji godinama, nažalost, apstiniraju izbore - opetovala je.

SDP se, s druge strane, ne slaže. Oni smatraju da bi rezultat bio bolji da na izbore idu zajedno u koaliciji.

- Oni se pozivaju na to da bi tada D'Hondt išao u korist toj koaliciji, međutim, ako malo dublje pogledamo, D'Hondt djeluje i neutralno, nekada nagrađuje, nekada ne pobjedničku koaliciju u pojedinoj izbornoj jedinici. Na ovim izborima se neće raditi o tome hoćemo li dobiti dva mandata više, a HDZ dva manje nego da treba dobiti značajan broj mandata više. A taj značajan broj se ne postiže kalkulacijom s D'Hondtom nego paktom s građanima da izađu u što većem broju i da jednom zauvijek pošaljemo HDZ u ropotarnicu povijesti - rekla je.

Na pitanje kako će potaknuti neodlučne i one koji ne izlaze na izbore da iduće godine izađu obzirom na dojam da su sada sa SDP-om posvađani, Benčić je naglasila kako nema nikakve svađe među njima.

- Postoje akteri koji bi vrlo rado to htjeli, HDZ je to jučer pokazao, ali nisu uspjeli. Mi i SDP, evo, danas imamo zajednički prijedlog u Saboru, Peđa i ja ćemo ga zajedno braniti, čujemo se dnevno više nego sa svojim stranačkim kolegama, svaka suradnja će se nastaviti. U narednim danima ćete vidjeti i apsolutno sam uvjerena da ćemo tu tezu demantirati - rekla je i ponovila kako je njima SDP ključan partner s ljevice u potencijalnom formiranju vlasti.

- Tako ćemo se ponašati u kampanji, a to konkretno znači da će ona biti usmjerena na rušenje HDZ-a, kojeg vidimo kao političkog neprijatelja, ne nas, nego Hrvatske i opstanka ove zemlje. S drugima se ne namjeravamo baviti. Ponudit ćemo kako Hrvatska u 21. stoljeću treba i može izgledati samo ako ih se riješimo. Međusobno se vidimo kao partnere u sastavljanju vlasti - dodala je.

Svjesna je da SDP po anketama dobiva više nego Možemo.

- Kada bi nama bilo u cilju da SDP padne, mi bi bili glupi. Kada bi SDP padao, to ne znači da bi mi toliko rasli. To samo znači da ne bi bilo šanse da se uspostavi lijeva vlast, zato HDZ i želi potaknuti tu vrstu razvoja odnosa, ali mi im to nećemo dopustiti - rekla je.

Iako ne idu u koaliciju, Možemo je ostavio mogućnost za tzv. točkaste koalicije, odnosno mogućnost da se koalicije mogu formirati u pojedinim izbornim jedinicama. Grbin poručuje da njima to baš nema smisla.

- U redu, to je legitimna odluka SDP-a. Mi smo ostavili tu mogućnost, napisali smo iznimno u manjem broju jedinica kako ne bi već sad zatvorili mogućnost da ako naše lokalne grupe prepoznaju potencijalne progresivne partnere ne mogu sklopiti koaliciju. To nam dolazi u obzir u onim jedinicama gdje je ljevica tradicionalno slabija pa je i nužno udružiti snage. Sasvim mi je legitimno da SDP odluči da li će to htjeti ili ne - kazala je.