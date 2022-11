Kad ga stisnu afere, premijer samo nešto obeća. Hrvatska je zemlja zarobljena u obećanjima

Andrej Plenković posljednjih tjedana pod teretom afere Ina krenuo je u prekomjerno granatiranje obećanjima. Zlobnici bi rekli da se priprema za izbore, no on je te teze otklonio uz poruku da je pred Vladom još puno posla. Slušajući premijera, građani koji žive od prosječne plaće ili mirovine ne mogu da se ne zapitaju živimo li u istoj državi. Unatoč velikoj inflaciji, energetskoj nesigurnosti, sustavnoj korupciji i iseljavanju uvjerava nas kako živimo dobro, i to zahvaljujući radu njega i njegove Vlade.