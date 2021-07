Ovakvo mi se nešto nije desilo. Nisam ni o čemu razmišljao, pogledao sam se i vidio da sam dobro i na nogama te nastavio dalje, rekao nam je to zagrebački vatrogasac Marko Radošević (33), kojem je jučer na intervenciji u Šestinama ispred nosa eksplodirala boca, navodno boca acetilena koju su vatrogasci pronašli 50 metara od mjesta eksplozije.

POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija u Šestinama

Marko nam kaže da se nije uplašio.

- Ne razmišljaš ni o čemu osim da ugasiš taj požar, kroz glavu mi ništa drugo nije prolazilo. Kolege su me gledali, ja sam provjerio je li sve u redu. Izgorjela mi je oprema, kaciga, odijelo i potkapa, ali je odradila svoj posao i spasila me od mogućih posljedica - rekao nam je Marko, koji je otac slatkih blizanaca od 1,5 godinu.

- Kad je supruga vidjela snimku nazvala me i rekla da od sutra više ne smijem raditi, jako se uplašila što je razumno, ali to je moj posao i za to sam plaćen. Nisam nikakav heroj, već vatrogasac koji radi svoj posao kao i svaki drugi čovjek, koji radi svoj posao. Što se tiče klinaca, oni su još mali, nisu svjesni čime se otac bavi, i bolje da je tako - rekao je Marko, kojem su i otac i brat vatrogasci.

- Tata je bio vatrogasac 30 godina i logično je bilo da brat i ja to postanemo. Bio nam je to san. Ja sam vatrogasac četiri godine, a prije toga sam bio zaštitar, to sam bio i kad sam ženu upoznao pa je otpočetka svjesna da sam potencijalno uvijek u opasnosti, ali otkad sam postao otac sve više razmišljam o posljedicama i prije nego što krenem u neku akciju dva puta promislim, ali kad se radi o poslu tu se zna rad i red. Naš je posao jasan i imamo izvrsnu komunikaciju među kolegama i točno znamo kako reagirati i gdje, ali opasnost, naravno, uvijek postoji. Zato je bitno pravovremeno reagirati i znati što radiš. Ova eksplozija je bila neočekivana, ali bio sam toliko fokusiran na gašenje vatre da nisam ni registrirao da se moglo nešto veće desiti. Bitno je da smo uspjeli ugasiti požar i da nema ozlijeđenih, štete, nažalost, ima ali je najbitnije da je živa glava - govori nam Marko, dok nam njegove kolege iz JVP Zagreb govore da je on njihov heroj i da je najjači.

- Ha-ha. Ma kakav heroj, ima u zemlji heroja, ali mi smo vatrogasci, znači, plaćeni smo da gasimo vatru i to radimo, nadamo se da to radimo dobro - nadodao je Marko. Mami, kako nam je rekao, nije pokazao snimku.

- Mama kao mama, to bi bila burna reakcija, najbolje da što manje zna - smije se Marko, koji je rekao da je bilo zezancije od prijatelja.

- Imamo WhatsApp grupu gdje su me prijatelji zafrkavali, ali, naravno, bez zle krvi i kad je sve prošlo dobro i bez posljedica. To uvijek radimo, tako se opuštamo i izbjegavamo stres. Super smo ekipa i nikad nismo imali problema na poslu - rekao je Marko, koji nam je rekao da je po ovim vrućinama jako teško raditi.

- Naša oprema teži oko 20 kilograma, a kad idemo na intervenciju bude zaista teško i jako vruće pa se zna desiti i slučajevi kolabiranja, ali tu nastupa spomenuta komunikacija među kolegama pa se mijenjamo i sve bude dobro. A bitno je i dosta trenirati i održavati kondiciju pa onda nemamo problema - rekao je Marko, koji je kao mladić imao problema s kilogramima.

- Bio sam debeli. I tako je bilo do odlaska u vojsku. Ja sam bio predzadnja generacija, koja je imala vojni rok. Tamo sam se istopio, baš mi je to trebalo. Nakon vojske sam se pridržavao treninga i pravilne prehrane i kilogrami se više nisu vratili, a sad nastoji što više trenirati - rekao je Marko i otkrio da će ove godine na godišnji odmor ići na Pag.

- Prvo moram smiriti suprugu, a kad mi dođe godišnji ići ćemo s klincima na Pag se opustiti. A do tad se nadam da nećemo morati puno intervenirati - zaključio je Marko.