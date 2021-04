Nedavne ankete Željka Keruma stavile su na drugo mjesto ljestvice aktualnih kandidata za splitskog gradonačelnika, uz podjednake šanse za sve kandidate. Kerum je pak danas preko Facebooka poručio građanima da će uskoro biti osam godina od otvorenja Zapadne obale i da je to posljednji infrastrukturni projekt u Splitu. Najavio je i da će na isti način urediti Istočnu obalu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti

Dragi prijatelji, uskoro će biti 8 godina kako je otvorena Zapadna obala, najljepša šetnica na Mediteranu. Vjerujem da ste i vi kao i ja ponosni na to. Sjećam se vremena prije preuređenja, kad su me mnogi “stručnjaci” kritizirali, no naglo su ušutjeli kad su vidjeli rezultat. Nažalost, to je zadnji veliki infrastrukturni projekt koji se dogodio u Splitu. Da je bilo mudrosti ta obala bi zadnjih 8 godina stvarala veliki prihod, pogotovo ljeti. Da su se stavili corpo morta i murinzi, brodovi su se mogli vezat krmom i donosit veliki prihod Gradu, što se moglo kasnije investirat u vrtiće, škole, ceste, garaže itd. Kad postanem gradonačelnik obećajem da ću na isti način urediti i Istočnu obalu.