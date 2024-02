Kad riskiraju život svi ih hvale, a kad treba dati veću plaću...: 'To dobiju samo odabrani'

Profesionalni vatrogasci nezadovoljni su Vladinom uredbom o koeficijentima, te traže jednaku plaću za jednaki rad. Oni riskiraju živote i rade isti posao kao i 80 kolega u državnim postrojbama, ali primaju manju plaću, prenosi Danas.hr.

Kad riskiraju glavu u požarima, svi ih hvale i tapšaju, a kad im treba dati adekvatnu plaću onda je to problem.

- Nažalost nitko ne živi od dobre volje i svima novci trebaju. Smatram da početna plaća nije dovoljna za posao koji radimo i za opasnost i život kojoj smo izloženi - rekao je Marko Krmpotić iz JVP Rijeka.

Preko 2700 profesionalnih vatrogasaca iz cijele Hrvatske nadalo su se da će Vladinom uredbom nepravda biti riješena, ali veće koeficijente dobilo je oko 80 zaposlenih u državnim postrojbama.

U zajedničkoj akciji, od Dalmacije do Iloka, svi žele jednaku plaću za jednaki rad.

- Kada gori svi su vatrogasci jednaki i zbog toga trebamo imati jednaka primanja u cijeloj Hrvatskoj - govori Dario Bošnjak iz JVP Ilok.

Razlike u njihovim plaćama su velike, a svi su očekivali kako će Vlada novom uredbom to izjednačiti, a to su dobile samo državne postrojbe, pa se mnogi osjećaju izigrano jer razlika za isti posao sad može biti i do 350 eura.