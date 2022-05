Kad se govori o 'zarobljenoj državi', onda se nipošto ne smije preskočiti Katoličku crkvu

Svima su danas puna usta "zarobljene države". Postao je to pomodan pojam kojim se mobilizira javnost, gradi politički utjecaj, opravdava napad na institucije, pa čak i legitimira nasilje.

Ivica Puljak spominjao je "zarobljene institucije ove države" kad je nedjeljni huliganski napad na policiju povezao s društvenim buntom protiv HDZ-a i njegove vladavine.

A Nikola Grmoja progovorio je o "zarobljenoj državi" kad je kritizirao odluku Ustavnog suda da odbije 400 tisuća potpisa za referendum o Covidu i izmjeni Ustava.

I kad se raspravlja o "zarobljenoj državi" koju bi trebalo osloboditi obično se cilja na HDZ, na mafiju i zločinačke hobotnice, na utjecaj Rusa i Amerikanaca, na pritisak Bruxellesa, na specijalne interese koje utječu na donošenje zakona i zakonskih odluka.

No jedna institucija pritom se upadljivo zaobilazi - Katolička crkva.

Most protiv Ćorušića

Božo Petrov svojedobno se hvalio da je spriječio imenovanje doktora Ante Ćorušića u prvu vladu HDZ-a i Mosta, navodno zato što se otkrilo da je pacijentici izvadio krivi jajnik. Bila je to za Petrova politička pobjeda u natezanju s Tomislavom Karamarkom.

No nakon toga Ante Ćorušić postavljen je za ravnatelja KBC Rebro, najveće hrvatske bolnice, hvaleći se pritom kako je u njegovu imenovanju najveću ulogu odigrala Katolička Crkva.

Otada kreće Ćorušićeva preobrazba u promotora "priziva savjesti" koji se poput epidemije proširio po drugim bolnicama i među ginekolozima, a u lavini skandaloznih objava izlaze na vidjelo mnoge druge kompromitirajuće informacije o Ćorušiću, njegovu mentalnom zdravlju, potezima i odlukama.

Zarobljeno zdravstvo

Moglo bi se čak reći da je taj famozni "priziv savjesti" zarobio hrvatsko zdravstvo, a Ćorušićev slučaj pokazuje kako se sve to odvija se pod pokroviteljstvom Kaptola.

Kako se onda Katolička crkva uklapa u taj koncept "zarobljene države" o kojem govori Most?

I hoće li Most, konzervativna opcija ponikla iz klerikalnog okružja i naslonjena na Katoličku crkvu, spomenuti Crkvu kao jednog od aktera "zarobljene države"?

Nije to nikakvo otkrivanje tople vode.

Katolička crkva odavno upravlja državom, HDZ-om, političkim strankama, ima utjecaj na školstvo, zdravstvo, na obrazovanje i institucije, na donošenje zakona i dirigiranje referendumima. Ako je itko "zarobio" državu, onda je to Kaptol.

Nadzornik straže

To se rijetko kada skriva, HDZ-ovi lideri ritualno pohode Kaptol, institucije nisu samo protkane vjerskim simbolima, već i od Katoličke crkve amenovanim kadrovima.

Ako je HDZ zarobio državu, kako to sugerira Most, Katolička crkva uvijek je budni nadzornik straže.

No u tome se krije paradoks: da je Most kao jedan od glavnih promotora oslobađanja države naslonjen na jednog od glavnih promotora zarobljavanja države, njezinih institucija, zakona, vlasti...

Novo zarobljavanje

Još gore, rušenjem ovog HDZ-a pod Andrejom Plenkovićem, kao navodno glavnih nositelja "zarobljene države", Most otvara prostor konzervativnim i klerikalnim krugovima - iz Hrvatske, ali i šire - koji rade na novom zarobljavanju: ako ne same države, onda njezinih građana, od žena i djece do seksualnih manjina.

Slučaj Ante Ćorušića skrenuo je pozornost upravo na taj aspekt zarobljavanja države, nakon što se naveliko barata utjecajem Kremlja na predsjednika države, Bruxellesa na predsjednika Vlade, mafijaških hobotnica na državna tijela i ministarstva.

A kad će se govoriti o Katoličkoj crkvi?

I hoće li to biti Mostovi borci protiv "zarobljene države"?

Nevidljivi putevi

Razne definicije "zarobljenu državu" opisuju kao korupcijsku praksu u kojoj privatni subjekti, fizičke ili pravne osobe nezakonitim i "nevidljivim" putem utječu na državne ustanove. Vidi li netko u tome Katoličku crkvu?

Zatim, davatelj korupcije u takvim procesima državu drži zauzdanu i što je proces zarobljavanja duži, to je država sve teže i dublje zarobljena. Hrvatska se uklapa u svaki komadić ove definicije.

Katolička crkva zarobila je hrvatsko zdravstvo i javne bolnice u kojima se "prizivom savjesti" uskraćuje zdravstvena skrb pacijenticama, zarobila je Ustav definicijom braka nakon famoznog referenduma, zarobila je vladajuću politiku, ali i mnoge druge aspekte društva.

Tko će donijeti oslobođenje?

